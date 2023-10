Interdiction d'attaquer pour Lando Norris : dispute chez McLaren ?

Cela n'a évidemment pas échappé aux spectateurs : Lando Norris a été sifflé dans la phase finale du GP du Qatar. Son coéquipier chez McLaren, Oscar Piastri, était troisième et avait environ deux secondes d'avance sur Norris, qui semblait en outre plus rapide. Mais il n'a pas été autorisé à attaquer l'Australien.

"La consigne de l'équipe est de garder la position jusqu'à la fin de la course", disait-on par radio aux deux pilotes.

Norris ne comprenait pas du tout.

"Pourquoi voulez-vous faire ça ?", a-t-il demandé. "Nous avons une grande avance et je suis clairement plus rapide".

Mais aucune chance, Norris n'avait pas le droit d'attaquer. "Lando, nous le voyons et nous le savons, mais cela n'a pas d'importance.Nous sommes un peu préoccupés par Russell, 13,4 secondes devant nous", a déclaré son ingénieur de course.

Le pilote Mercedes devait encore s'arrêter au stand à ce moment-là et allait se retrouver derrière le duo McLaren, mais l'inquiétude était que le Britannique attaque à nouveau lui-même avec des pneus tendres. McLaren voulait donc assurer le double podium.

"Vous êtes inquiets, alors...", Norris a laissé entendre qu'il serait plus judicieux de le laisser passer en tant que pilote le plus rapide. Il en est toutefois resté à cette annonce, qui a également surpris Piastri.

"Mais il y avait beaucoup d'inquiétudes sur les pneus, les limites de la piste et ce genre de choses. Je pense que prendre la deuxième et la troisième place pour l'équipe était le plus important aujourd'hui", a déclaré Piastri.

En fait, le chef d'équipe Andrea Stella a confirmé ces considérations. C'est surtout la question des pneus qui a dominé au Qatar, les équipes devant effectuer trois arrêts en course pour des raisons de sécurité. Et les limites de la piste ont également provoqué une avalanche de pénalités pour certains pilotes le dimanche de la course.

"Dès qu'on leur dit qu'ils peuvent pousser, ils utilisent les bordures parce que la piste devient beaucoup plus rapide. Nous leur recommandons donc de rester à l'écart des bordures et de penser à le ramener à la maison", a déclaré le chef d'équipe.

Stella a souligné que Norris avait compris la consigne après coup. Norris a effectivement joué le jeu de l'équipe à la fin. "Oscar a fait du bon travail tout au long du week-end et m'a battu. Il était extrêmement rapide, a fait moins d'erreurs et était devant".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5