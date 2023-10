Divieto di attacco per Lando Norris: controversia in McLaren?

Naturalmente, agli spettatori non è sfuggito: Lando Norris è stato fischiato nelle fasi finali del GP del Qatar. Il suo compagno di squadra alla McLaren, Oscar Piastri, si trovava al terzo posto, con circa due secondi di vantaggio su Norris, che sembrava anche più veloce. Ma non gli è stato permesso di attaccare l'australiano.

"Le istruzioni del team sono di mantenere la posizione fino alla fine della gara", era il messaggio radio per entrambi i piloti.

Norris non lo capì affatto.

"Perché volete farlo?", ha chiesto. "Abbiamo un grande vantaggio e io sono chiaramente più veloce".

Ma non c'era possibilità, Norris non poteva attaccare. "Lando, lo vediamo e lo sappiamo, ma non importa. Siamo un po' preoccupati per Russell, che ha 13,4 secondi di vantaggio", ha detto il suo ingegnere di gara.

A quel punto il pilota della Mercedes doveva ancora rientrare ai box e si sarebbe ritrovato alle spalle del duo McLaren, ma la preoccupazione era che il britannico potesse attaccare di nuovo con le gomme morbide. La McLaren voleva quindi assicurarsi il doppio podio.

"Siete preoccupati, quindi...", ha fatto intendere Norris, che avrebbe avuto più senso lasciarlo passare in quanto pilota più veloce. Tuttavia, è rimasto con l'annuncio, che ha sorpreso anche Piastri.

"Ma c'era molta preoccupazione per le gomme, i limiti della pista e cose del genere. Penso che ottenere il secondo e il terzo posto per la squadra fosse la cosa più importante oggi", ha detto Piastri.

In effetti, il capo squadra Andrea Stella ha confermato questo pensiero. Soprattutto il problema degli pneumatici è stato l'argomento dominante in Qatar; per motivi di sicurezza, le squadre hanno dovuto effettuare tre soste in gara. Inoltre, i limiti della pista hanno causato una valanga di penalità per alcuni piloti la domenica di gara.

"Non appena si dice loro che possono spingere, usano i cordoli perché la pista diventa molto più veloce. Quindi consigliamo loro di stare lontani dai cordoli e di ricordarsi di portarli a casa", ha detto il capo squadra.

Stella ha sottolineato che Norris ha capito il briefing con il senno di poi. Norris ha finito per essere il giocatore della squadra. "Oscar è stato bravo a battermi per tutto il weekend. È stato estremamente veloce, ha commesso meno errori ed è stato davanti".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 ore

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5