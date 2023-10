Lando Norris proibido de atacar: Disputa na McLaren?

Lando Norris queria atacar o seu companheiro de equipa Oscar Piastri no GP do Qatar, mas o britânico foi afastado pela equipa. A questão que se coloca é a seguinte: estará a formar-se um mau ambiente?

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Claro que os espectadores não perderam: Lando Norris foi assobiado de volta na fase final do GP do Qatar. O seu companheiro de equipa na McLaren, Oscar Piastri, estava em terceiro lugar, cerca de dois segundos à frente de Norris, que também parecia mais rápido. Mas não lhe foi permitido atacar o australiano.

"A instrução da equipa é manter a posição até ao final da corrida", foi a mensagem de rádio para ambos os pilotos.

Norris não entendeu nada.

"Porque é que querem fazer isso?", perguntou. "Temos uma grande vantagem e eu sou claramente mais rápido."

Mas sem hipótese, Norris não podia atacar. "Lando, nós vemos e sabemos disso, mas não importa, estamos um pouco preocupados com Russell, 13,4 segundos à frente", disse seu engenheiro de corrida.

O piloto da Mercedes ainda tinha de ir às boxes nessa altura e ficaria atrás da dupla da McLaren, mas a preocupação era que o britânico voltasse a atacar com pneus macios. A McLaren, portanto, queria garantir o pódio duplo.

"Vocês estão preocupados, então...", Norris deu a entender que faria mais sentido deixá-lo passar por ser o piloto mais rápido. No entanto, manteve-se com o anúncio, o que também surpreendeu Piastri.

"Mas havia muita preocupação com os pneus, os limites da pista e coisas do género. Acho que conseguir o segundo e o terceiro lugar para a equipa foi o mais importante hoje", disse Piastri.

De facto, o chefe de equipa Andrea Stella confirmou o pensamento. Acima de tudo, a questão dos pneus foi o tema dominante no Qatar; por razões de segurança, as equipas tiveram de fazer três paragens na corrida. E os limites da pista também causaram uma enxurrada de penalizações para alguns pilotos no domingo de corrida.

"Assim que lhes dizemos que podem forçar, eles usam os lancis porque a pista fica muito mais rápida. Por isso, aconselhamo-los a manterem-se afastados das bermas e a não se esquecerem de trazer o carro para casa", disse o chefe de equipa.

Stella sublinhou que Norris compreendeu a missão em retrospetiva. Norris acabou, de facto, por ser o jogador da equipa. "O Oscar fez um bom trabalho ao bater-me durante todo o fim de semana. Ele foi extremamente rápido e cometeu menos erros e estava na frente."

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 hrs

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5