Verstappen ne laisse même pas les miettes à ses rivaux

C'est ainsi que l'exigeante "course d'enfer" en général a été au centre de l'attention, et bien sûr aussi le crash de départ de Lewis Hamilton et George Russell.

"Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Qatar pour Red Bull avec la même sérénité que d'habitude. Dans son sillage, un vent encore plus tempétueux a soufflé entre Lewis Hamilton et son coéquipier chez Mercedes, George Russell", explique le Guardian.

Le troisième titre du Néerlandais a suscité l'admiration, la reconnaissance, mais aussi la critique pour "la plus longue procession de l'histoire de la Formule 1". Le fait que le couronnement de Verstappen ait eu lieu un samedi au sprint n'a pas fait l'unanimité.

Le Sun a écrit : "Max Verstappen remporte son troisième titre sans avoir participé à un Grand Prix. La saison a ressemblé à la plus longue procession de l'histoire de la Formule 1".

Les commentaires de la presse sur le GP du Qatar

ANGLETERRE

Guardian : "Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Qatar pour Red Bull aussi sereinement que d'habitude. Dans son sillage, un vent encore plus tempétueux a soufflé entre Lewis Hamilton et son coéquipier chez Mercedes, George Russell.

Le Telegraph : La nette victoire de Verstappen et la poursuite de la remontée de McLaren ont joué les seconds violons après le crash d'Hamilton avec Russell, qui a conduit le septuple champion du monde dans le bac à gravier.

Mirror : Max Verstappen n'a pas pu s'empêcher de se promener jusqu'à la victoire lors du Grand Prix du Qatar, après que Lewis Hamilton et George Russell aient fait échouer leur propre plan de le poursuivre.

Sun : Bien sûr, Verstappen a gagné.

FRANCE

L'Equipe : Verstappen a fait honneur à sa troisième couronne de champion du monde.

ITALIE

Gazzetta dello Sport : Un Verstappen royal s'impose au Qatar. Il est l'habituel pilote-robot et l'unique maître de ce championnat avec un aplomb rarement vu dans l'histoire de la Formule 1. Il doit sa victoire à une voiture extraterrestre.

Corriere dello Sport : Sur le podium du Grand Prix du Qatar, on voit l'avenir. A la fin, le mangeur d'hommes Verstappen obtient également le meilleur tour. La chaleur mortelle a détruit tous les pilotes, seul Verstappen aurait pu continuer facilement.

Tuttosport : Le mangeur d'hommes Verstappen bat record sur record avec une facilité déconcertante, tandis que Ferrari s'enfonce dans la crise.

La Repubblica : Verstappen ne laisse même pas les miettes à ses rivaux. Au Qatar, les conditions météorologiques donnent lieu à une course extrême, mais le résultat est toujours le même : Max Verstappen l'emporte. Il est insatiable et impossible à arrêter, même dans les pires conditions.

PAYS-BAS

De Telegraaf : Après une fête modeste dans la nuit de samedi à dimanche, Max Verstappen était de retour en force au Grand Prix. Non seulement la chaleur, mais aussi le changement de règlementation sur les pneus ont fait de la 17e course de cette saison de Formule 1 une guerre d'usure pour tous les pilotes.

AD.nl : Au lendemain de son troisième titre de champion du monde, Max Verstappen a allègrement continué à gagner au Qatar. Sur un circuit chaud comme la vapeur, il a donné un nouvel échantillon de sa classe exceptionnelle.

ESPAGNE

Marca : Verstappen remporte la course infernale.

As : Impressionnant Max Verstappen. Il écrit depuis longtemps l'histoire de la Formule 1 et ne cesse d'établir de nouveaux records, propulsé par une fusée appelée Red Bull.

Mundo Deportivo : Verstappen sur une autre planète. Il est inévitable de penser à quel point la lutte pour les victoires et les titres serait belle si Max n'était pas si supérieur.

Commentaires de la presse sur le titre de champion du monde

PAYS-BAS

De Telegraaf : "Encore meilleur, encore plus abouti, encore plus constant. Max Verstappen prouve en 2023 qu'il continue à se développer. C'est une mauvaise nouvelle pour le reste du peloton, car il n'y a pas du tout de saturation. Verstappen est l'un des plus grands pilotes de tous les temps. Aussi en raison de la manière dont il a marqué un sport mondial comme la Formule 1.

De Volkskrant : Avec son troisième titre consécutif, Verstappen s'inscrit dans la lignée des plus grands de la Formule 1. Il le doit à lui-même, à son équipe, à la concurrence fragmentée et à un Britannique très intelligent.

NRC.nl : Verstappen est d'un niveau étrangement élevé. A 26 ans, il est au même niveau que des icônes comme Ayrton Senna, Jackie Stewart et Niki Lauda.

AD.nl : Toutes les bonnes choses vont par trois. Max Verstappen couronne une saison phénoménale. Quel luxe : il effectuera 57 tours d'honneur dans le désert dimanche.

ANGLETERRE

Daily Mail : Le génie qui défie toutes les croyances a remporté son troisième titre sans grande fanfare. La conclusion en apothéose de la plus grande saison d'un seul homme de l'histoire est arrivée lorsque Sergio Perez a fini dans le bac à gravier.

Guardian : Max Verstappen a redéfini la notion de saison dominante - chaque fois qu'il entrait en piste, il y avait ce sentiment d'inévitabilité.

Sun : Max Verstappen remporte son troisième titre sans avoir disputé le moindre Grand Prix. La saison a ressemblé à la plus longue procession de l'histoire de la Formule 1.

FRANCE

L'Equipe : C'est peut-être un peu dans ses gènes de champion. Max Verstappen est tout simplement construit différemment, il n'a jamais rien fait comme les autres. Et même son troisième couronnement se perd dans l'étrange, le bizarre et l'extraordinaire. Ce pilote de génie aurait mérité ce titre d'une meilleure manière.

ITALIE

Gazzetta dello Sport : "L'enfant prodige a mûri en homme et on ne peut plus le freiner. C'est le juste couronnement d'un règne comme on en a rarement vu en Formule 1.

Corriere dello Sport : Verstappen allie le talent à une discipline incroyable. Il a appris au fil des ans à réduire ses erreurs au minimum.

Tuttosport : La Formule 1 est devenue une formule de vainqueurs à la chaîne. Depuis que Michael Schumacher a commencé à célébrer une série de victoires en championnat du monde, l'ère des multiples vainqueurs de titres a commencé. Le nouveau roi est désormais Verstappen, qui régnera encore longtemps.

La Repubblica : Il est compliqué de ne pas avoir d'ennemis naturels en Formule 1. Il faut toujours se surpasser, ne pas s'ennuyer dans l'habitude d'être parfait. Max Verstappen est passé avec le temps du statut de bad boy à celui de mangeur d'hommes.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5