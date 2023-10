Verstappen non lascia agli avversari nemmeno le briciole

Quindi, l'impegnativa "gara infernale" in generale è stata al centro dell'attenzione, e naturalmente l'incidente di partenza di Lewis Hamilton e George Russell.

"Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Qatar per la Red Bull con la stessa calma di sempre. Sulla sua scia, un vento ancora più burrascoso ha soffiato tra Lewis Hamilton e il suo compagno di squadra della Mercedes George Russell", si legge sul Guardian.

Per il terzo titolo dell'olandese c'è stata ammirazione, riconoscimento, ma anche critiche per "la più lunga processione nella storia della Formula Uno". Il fatto che l'incoronazione di Verstappen sia avvenuta di sabato in volata non ha incontrato l'approvazione universale.

Il Sun ha scritto: "Max Verstappen vince il suo terzo titolo senza disputare un Gran Premio. La stagione è sembrata la più lunga processione nella storia della Formula Uno".

La rassegna stampa del GP del Qatar

INGHILTERRA

Telegraph: L'enfatica vittoria di Verstappen e la continua ripresa della McLaren sono passate in secondo piano rispetto all'incidente di Hamilton con Russell, che ha fatto finire il sette volte campione del mondo nella ghiaia.

Mirror: Max Verstappen non ha potuto fare a meno di passeggiare verso la vittoria al Gran Premio del Qatar dopo che Lewis Hamilton e George Russell hanno mandato all'aria il loro piano di inseguirlo.

Sun: Verstappen ha vinto, ovviamente.

FRANCIA

L'Equipe: Verstappen ha fatto onore alla sua terza corona di campione del mondo.

ITALIA

Gazzetta dello Sport: Un Verstappen regale vince in Qatar. È il solito pilota robotico e autocrate di questo campionato con una sovranità raramente vista nella storia della Formula Uno. Deve la vittoria a una macchina aliena.

Corriere dello Sport: Sul podio del Gran Premio del Qatar si vede il futuro. Alla fine, il mangiatore di uomini Verstappen ottiene anche il giro più veloce. Il caldo micidiale ha distrutto tutti i piloti, solo Verstappen avrebbe potuto continuare facilmente.

Tuttosport: Il mangiatore di uomini Verstappen batte un record dopo l'altro con incredibile facilità, mentre la Ferrari sprofonda nella crisi.

La Repubblica: Verstappen non lascia ai rivali nemmeno le briciole. In Qatar le condizioni meteo rendono la gara estrema, ma il risultato è sempre lo stesso: Max Verstappen vince. È insaziabile e inarrestabile, anche nelle condizioni peggiori.

PAESI BASSI

De Telegraaf: Dopo i modesti festeggiamenti di domenica sera, Max Verstappen è tornato in piena forma al Gran Premio. Non solo il caldo, ma anche le nuove norme sugli pneumatici hanno reso la 17ª gara di questa stagione di Formula 1 una guerra di logoramento per tutti i piloti.

AD.nl: Il giorno dopo aver conquistato il suo terzo titolo mondiale, Max Verstappen ha continuato a vincere in Qatar. Sulla pista fumante ha dato un altro assaggio della sua classe extra.

SPAGNA

Marca: Verstappen vince la gara infernale.

Come: Impressionante Max Verstappen. Sta facendo la storia della Formula 1 da un po' di tempo e continua a stabilire nuovi record, spinto da un razzo chiamato Red Bull.

Mundo Deportivo: Verstappen su un altro pianeta. È inevitabile pensare a quanto sarebbe bella la lotta per le vittorie e i titoli se Max non fosse così superiore.

Commento della stampa sul titolo di campione del mondo

PAESI BASSI

De Telegraaf: Ancora più bravo, ancora più maturo, ancora più costante. Max Verstappen dimostra nel 2023 che sta evolvendo. Questa è una cattiva notizia per il resto del campo, perché non c'è alcuna saturazione. Verstappen è uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Anche per il modo in cui ha plasmato uno sport mondiale come la Formula 1.

De Volkskrant: Con il suo terzo titolo consecutivo, Verstappen entra a far parte della schiera dei più grandi della Formula 1. Lo deve a se stesso, a chi lo ha conquistato, a chi lo ha fatto e a chi lo sta facendo. Lo deve a se stesso, alla sua squadra, alla concorrenza frammentata e a un britannico molto intelligente.

NRC.nl: Verstappen è di un livello stranamente alto. A 26 anni, è alla pari di icone come Ayrton Senna, Jackie Stewart e Niki Lauda.

AD.nl: Tutte le cose belle si fanno in tre. Max Verstappen corona una stagione fenomenale. Che lusso: domenica percorrerà 57 giri d'onore nel deserto.

INGHILTERRA

Daily Mail: Il genio che sfida tutte le credenze ha conquistato il suo terzo titolo senza troppe pretese. Il momento culminante della più grande stagione individuale della storia è arrivato quando Sergio Perez ha colpito la ghiaia.

Guardian: Max Verstappen ha ridefinito il concetto di stagione dominante: ogni volta che scendeva in pista, c'era un senso di inevitabilità.

FRANCIA

L'Equipe: Forse è un po' nei suoi geni di campione. Max Verstappen è costruito in modo diverso, non ha mai fatto nulla di simile agli altri. E anche la sua terza incoronazione si perde nello strano, nel bizzarro e nello straordinario. Questo brillante pilota meritava questo titolo in modo migliore.

ITALIA

Gazzetta dello Sport: Il prodigio è diventato uomo, e non c'è modo di fermarlo. È il giusto coronamento di un regno raramente visto in Formula 1.

Corriere dello Sport: Verstappen unisce il talento a una disciplina incredibile. Negli anni ha imparato a ridurre al minimo gli errori.

Tuttosport: La Formula 1 è diventata una formula di vincitori a catena. Da quando Michael Schumacher ha iniziato a festeggiare una serie di vittorie nel campionato del mondo, è iniziata l'era dei plurivincitori. Il nuovo re è ora Verstappen, che regnerà ancora a lungo.

La Repubblica: In Formula 1 è complicato non avere nemici naturali. Bisogna sempre superarsi, non annoiarsi nell'abitudine di essere perfetti. Max Verstappen è passato nel tempo da cattivo ragazzo a mangiatore di uomini.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5