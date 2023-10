Verstappen nem sequer deixa os seus rivais ficarem com as migalhas

O tricampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen também venceu o GP do Qatar. No entanto, causou outras questões polémicas que também fizeram as manchetes.

Por isso, a exigente "corrida do inferno" em geral também foi o foco e, claro, o acidente de partida de Lewis Hamilton e George Russell.

"Max Verstappen venceu o Grande Prémio do Qatar para a Red Bull com a calma de sempre. No seu encalço, um vento ainda mais tempestuoso soprou entre Lewis Hamilton e o seu companheiro de equipa na Mercedes, George Russell", diz o Guardian.

Pelo terceiro título do holandês, houve admiração, reconhecimento, mas também críticas pela "mais longa procissão da história da Fórmula 1". O facto de a coroação de Verstappen ter ocorrido num sábado, num sprint, não mereceu a aprovação universal.

O The Sun escreveu: "Max Verstappen ganha o seu terceiro título sem disputar um Grande Prémio. A temporada pareceu a mais longa procissão da história da Fórmula 1".

As opiniões da imprensa sobre o GP do Qatar

INGLATERRA

Guardian: Max Verstappen venceu o Grande Prémio do Qatar pela Red Bull com a calma de sempre. No seu encalço, soprou um vento ainda mais tempestuoso entre Lewis Hamilton e o seu companheiro de equipa na Mercedes, George Russell.

Telegraph: A vitória enfática de Verstappen e a recuperação contínua da McLaren ficaram em segundo plano em relação ao acidente de Hamilton com Russell, que deixou o sete vezes campeão mundial na gravilha.

Mirror: Max Verstappen não conseguiu evitar a vitória no Grande Prémio do Qatar, depois de Lewis Hamilton e George Russell terem falhado o seu próprio plano para o perseguir.

Sun: Verstappen venceu, é claro.

FRANÇA

L'Equipe: Verstappen fez jus ao seu terceiro título de campeão mundial.

ITÁLIA

Gazzetta dello Sport: Um Verstappen majestoso vence no Qatar. É o habitual piloto robótico e autocrata deste campeonato com uma soberania raramente vista na história da Fórmula 1. Ele deve a vitória a um carro alienígena.

Corriere dello Sport: No pódio do Grande Prémio do Qatar é possível ver o futuro. No final, o comedor de homens Verstappen também consegue a volta mais rápida. O calor mortal destruiu todos os pilotos, apenas Verstappen poderia ter continuado facilmente.

Tuttosport: O comedor de homens Verstappen bate um recorde atrás do outro com uma facilidade incrível, enquanto a Ferrari se afunda numa crise.

La Repubblica: Verstappen não deixa nem os rivais comerem as migalhas. No Qatar, as condições climatéricas tornam a corrida extrema, mas o resultado é sempre o mesmo: Max Verstappen vence. Ele é insaciável e imparável, mesmo nas piores condições.

PAÍSES BAIXOS

De Telegraaf: Depois de uma modesta comemoração no domingo à noite, Max Verstappen voltou com força total no Grande Prémio. Não só o calor, mas também a mudança nos regulamentos dos pneus fizeram da 17ª corrida desta temporada de Fórmula 1 uma guerra de desgaste para todos os pilotos.

AD.nl: No dia seguinte à conquista do seu terceiro título mundial, Max Verstappen continuou a vencer no Qatar. Na pista quente e fumegante, ele deu mais uma amostra de sua classe extra.

ESPANHA

Marca: Verstappen vence a corrida do inferno.

As: Impressionante Max Verstappen. Há já algum tempo que faz história na Fórmula 1 e continua a estabelecer novos recordes, impulsionado por um foguetão chamado Red Bull.

Mundo Deportivo: Verstappen noutro planeta. É inevitável pensar em como seria bonita a luta pelas vitórias e títulos se Max não fosse tão superior.

Comentário da imprensa sobre o título de campeão mundial

PAÍSES BAIXOS

De Telegraaf: Ainda melhor, ainda mais maduro, ainda mais consistente. Max Verstappen prova em 2023 que está a evoluir. Isto é uma má notícia para o resto do pelotão, porque não há qualquer saturação. Verstappen é um dos melhores pilotos de todos os tempos. Também pela forma como moldou um desporto mundial como a Fórmula 1.

De Volkskrant: Com o seu terceiro título consecutivo, Verstappen junta-se às fileiras dos maiores da Fórmula 1. Deve-o a si próprio, à sua equipa, à concorrência fragmentada e a um britânico muito inteligente.

NRC.nl: Verstappen é de um nível estranhamente elevado. Aos 26 anos, está ao nível de ícones como Ayrton Senna, Jackie Stewart e Niki Lauda.

AD.nl: Tudo o que é bom vem em três. Max Verstappen coroa uma época fenomenal. Que luxo: ele vai dar 57 voltas de honra no deserto no domingo.

INGLATERRA

Daily Mail: O génio que desafia todas as crenças conquistou o seu terceiro título sem grande alarido. O momento culminante da maior temporada de um homem só da história aconteceu quando Sergio Perez bateu na gravilha.

Guardian: Max Verstappen redefiniu a noção de uma temporada dominante - sempre que ele entrava na pista, havia uma sensação de inevitabilidade.

Sun: Max Verstappen ganha o seu terceiro título sem disputar um Grande Prémio. A temporada parecia a mais longa procissão da história da Fórmula 1.

FRANÇA

L'Equipe: Talvez esteja um pouco nos seus genes de campeão. Max Verstappen tem uma construção diferente, nunca fez nada como os outros. E mesmo a sua terceira coroação perde-se no estranho, no bizarro e no extraordinário. Este piloto brilhante merecia este título de uma forma melhor.

ITÁLIA

Gazzetta dello Sport: O prodígio amadureceu e tornou-se um homem, e não há como o parar. É a justa coroação de um reinado raramente visto na Fórmula 1.

Corriere dello Sport: Verstappen combina talento com uma disciplina incrível. Aprendeu ao longo dos anos a reduzir os seus erros ao mínimo.

Tuttosport: A Fórmula 1 se tornou uma fórmula de vencedores em cadeia. Desde que Michael Schumacher começou a festejar uma série de vitórias no campeonato mundial, começou a era dos vencedores de vários títulos. O novo rei é agora Verstappen, que reinará por muito tempo.

La Repubblica: É complicado não ter inimigos naturais na Fórmula 1. É preciso superarmo-nos sempre, não nos aborrecermos com o hábito de sermos perfeitos. Max Verstappen passou de bad boy a devorador de homens com o passar do tempo.

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5