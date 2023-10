Alonso et les fesses chaudes : "En ce moment, c'est dur".

Fernando Alonso a dû faire face à un problème très particulier lors du GP du Qatar. En revanche, McLaren se rapproche de plus en plus au classement du championnat du monde.

Le message radio de Fernando Alonso lors du GP du Qatar a fait sourire. En effet, l'Espagnol a dû faire face à un problème très particulier lors de la 17e course de la saison, causé par des conditions violentes avec des températures d'environ 40 degrés et un taux d'humidité de 77 pour cent.

Alonso a fait savoir à son équipe que son siège commençait à chauffer. Il a demandé s'ils pouvaient verser de l'eau dans sa voiture, ce qui n'a pas été fait lors de son arrêt au stand, car ce n'est pas autorisé.

"Lance [Stroll] et moi avons tous les deux eu un peu de mal avec la température du siège du côté droit", a déclaré Alonso. "Je me suis brûlé dans les 15 premiers tours et j'ai même demandé par radio s'ils pouvaient me donner un peu d'eau ou quelque chose de similaire lors de l'arrêt au stand, ce qui n'est apparemment pas autorisé".

Alonso s'est battu pendant les 90 bonnes minutes passées dans l'enfer de la braise et a terminé sixième. "Nous avons encore marqué quelques points et nous avons été un peu plus compétitifs que nous le pensions ce week-end, ce qui est une bonne surprise. Mais nous devons continuer à nous améliorer", a averti Alonso.

Car le tableau général s'assombrit, notamment parce que Stroll est à la ramasse depuis des semaines. McLaren est actuellement la deuxième force et continue de rattraper son retard au classement des constructeurs.

Aston Martin se trouve en quatrième position avec 230 points, McLaren derrière avec 219 points. "McLaren est très forte et meilleure que nous, nous ne pouvons rien y faire. Nous devons respecter leur performance, ils ont le momentum. Nous ne pouvons pas abandonner et espérons que nous aurons bientôt un week-end fort et qu'ils auront peut-être un mauvais week-end pour que nous puissions combler notre retard. Pour l'instant, c'est dur".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5