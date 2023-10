Alonso e il culo caldo: "Al momento è difficile".

Il messaggio radio di Fernando Alonso al GP del Qatar è stato fonte di divertimento. Lo spagnolo ha dovuto affrontare un problema molto particolare alla diciassettesima gara della stagione, causato dalle condizioni avverse con temperature di circa 40 gradi e un'umidità del 77%.

Alonso ha detto alla sua squadra che il suo sedile si stava surriscaldando. Ha chiesto di poter versare dell'acqua nella sua auto, ma questo non è avvenuto durante il pit stop perché non è consentito.

"Sia io che Lance [Stroll] abbiamo avuto qualche problema con la temperatura del sedile sul lato destro", ha detto Alonso. "Nei primi 15 giri mi sono bruciato e ho anche chiesto via radio se potevano darmi un po' d'acqua o qualcosa del genere durante il pit stop, cosa che a quanto pare non è consentita".

Alonso ha lottato per 90 minuti nell'inferno di fuoco per arrivare sesto. "Abbiamo comunque ottenuto qualche punto e siamo stati un po' più competitivi di quanto pensassimo in questo fine settimana e questa è una sorpresa positiva. Ma dobbiamo continuare a migliorare", ha ammonito Alonso.

Perché il quadro generale si sta offuscando, anche perché Stroll è fuori ritmo da settimane. La McLaren è attualmente seconda e continua a recuperare terreno nel campionato costruttori.

L'Aston Martin è quarta con 230 punti, la McLaren è dietro con 219. "La McLaren è molto forte e migliore di noi, non possiamo fare nulla. Dobbiamo rispettare le loro prestazioni, hanno lo slancio. Non possiamo arrenderci e speriamo di avere presto un weekend forte e che loro abbiano un weekend negativo, in modo da colmare il divario. Al momento è dura".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 ore

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5