Alonso e o rabo quente: "De momento, é difícil".

Fernando Alonso teve de lidar com um problema muito especial no GP do Qatar. A McLaren, por outro lado, está a aproximar-se cada vez mais na classificação do Campeonato do Mundo.

A mensagem de rádio de Fernando Alonso no GP do Qatar foi uma fonte de divertimento. O espanhol teve de lidar com um problema muito especial na 17ª corrida da época, causado pelas condições adversas, com temperaturas de cerca de 40 graus e uma humidade de 77 por cento.

Alonso disse à sua equipa que o seu banco estava a ficar quente. Perguntou se podiam deitar água no seu carro, mas isso não aconteceu durante a paragem nas boxes porque não é permitido.

"Lance [Stroll] e eu tivemos um pouco de dificuldade com a temperatura do banco do lado direito", disse Alonso. "Queimei-me nas primeiras 15 voltas e até perguntei pelo rádio se me podiam dar um pouco de água ou algo do género durante a paragem nas boxes, o que aparentemente não é permitido."

Alonso lutou durante 90 minutos no inferno de brasas para terminar em sexto. "Ainda marcámos alguns pontos e fomos um pouco mais competitivos do que pensávamos este fim de semana, o que é uma surpresa positiva. Mas temos de continuar a melhorar", advertiu Alonso.

Porque o panorama geral está a ficar turvo, também porque Stroll tem estado fora do ritmo há semanas. A McLaren está atualmente em segundo lugar e continua a aproximar-se no campeonato de construtores.

A Aston Martin está em quarto lugar com 230 pontos e a McLaren vem logo atrás com 219. "A McLaren é muito forte e melhor do que nós, não há nada que possamos fazer. Temos de respeitar o seu desempenho, eles têm o momento certo. Não podemos desistir e esperamos ter um fim de semana forte em breve e depois talvez eles tenham um mau fim de semana para podermos reduzir a diferença. De momento, é difícil".

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 hrs

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5