Muchos problemas por el tráfico de radio en la F1: arrojados bajo el autobús

Fernando Alonso estaba mega cabreado. Al menos eso es lo que pareció cuando habló con su equipo por radio. "Me habéis echado a los leones con esa parada tan temprana. Increíble", dijo la última vez en Suzuka, refiriéndose a la estrategia equivocada de su equipo.

Los aficionados se divirtieron, el comentario por radio se pudo escuchar en la retransmisión. Tradicionalmente, los espectadores tienen la oportunidad de escuchar las conversaciones entre pilotos y equipos, la dirección del mundial las reproduce. Entonces se trata de todo tipo de temas, a menudo divertidos y controvertidos.

Luego hacen su ronda en los medios de comunicación y, dependiendo de su carácter explosivo, gozan de un periodo de atención algo mayor y más largo. Como Alonso, cuyas declaraciones se hicieron más grandes de lo que eran, piensa el español.

"No tengo ningún problema con que los mensajes de radio sean públicos. Pero en lo que respecta a Suzuka, era difícil entender a los medios de comunicación. Incluso ahora. El lunes pasado, Motorsport.com todavía estaba informando sobre mi mensaje de radio. Eso fue una semana entera después de Suzuka", dijo el piloto de Aston Martin.

Alonso no se siente identificado. "Estaba en el tráfico después de mi parada y eso me sorprendió un poco. No sé qué tiene de negativo discutirlo con mi equipo".

El problema: la clasificación a veces es difícil porque no se conoce el contexto completo. "Los de fuera no tienen información sobre cómo va el fin de semana. No saben lo que discutimos el domingo por la mañana, lo que discutimos después todavía en la parrilla", dijo Alonso.

Y es que en Aston Martin ya habían hablado de antemano de los peligros de una parada anticipada. "Luego, cuando oyes la llamada por radio, el 99% de la gente no entiende la complejidad y la madurez que hay detrás de los comentarios", dijo Alonso.

Nico Hülkenberg subrayó que tampoco tenía problemas con las comunicaciones por radio. "Creo que todos sabemos que si dices algo interesante, valioso, se emitirá. Conocemos su impacto. Y, por supuesto, tenemos control sobre ello. No tenemos por qué decirlo. Pero, por supuesto, a veces en el calor del momento o en un momento emocional, hay un arrebato. Creo que eso está bien. Corremos, pero al fin y al cabo también entretenemos. Es un elemento extra de entretenimiento", dijo el alemán.

GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5