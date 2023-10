Beaucoup d'ennuis pour les radios de F1 : jetées en pâture

Fernando Alonso était méga énervé. Du moins, c'est ce qu'on pouvait entendre lorsqu'il parlait à son équipe par radio. "Vous m'avez donné en pâture aux lions avec cet arrêt précoce. Incroyable !", a-t-il déclaré à Suzuka, en référence à la stratégie ratée de son équipe.

Les fans s'en sont donnés à cœur joie, le message radio a été entendu lors de la retransmission. Les spectateurs ont traditionnellement l'occasion d'écouter les conversations entre les pilotes et les équipes, la régie mondiale les enregistre. Ils abordent alors toutes sortes de sujets, volontiers divertissants et controversés.

Ils font alors leur tour médiatique, bénéficiant d'une attention un peu plus grande et plus longue en fonction de leur caractère explosif. Comme Alonso, dont la déclaration a été rendue plus importante qu'elle ne l'était, estime l'Espagnol.

"Je n'ai aucun problème avec le fait que les messages radio soient publics. Mais en ce qui concerne Suzuka, il a été difficile de comprendre les médias. Même maintenant. Lundi dernier, Motorsport.com parlait encore de mon message radio. C'était une semaine entière après Suzuka", a déclaré le pilote Aston Martin.

Alonso ne comprend pas. "J'étais dans le trafic après mon arrêt et cela m'a un peu surpris. Je ne vois pas ce qu'il y a de négatif à en parler avec mon équipe".

Le problème : il est parfois difficile de faire la part des choses, car on ne connaît pas le contexte complet. "Les personnes extérieures n'ont aucune information sur la manière dont se déroule le week-end. Ils ne savent pas ce que nous discutons le matin le dimanche, ce que nous discutons ensuite encore sur la grille de départ", a déclaré Alonso.

Et les dangers d'un arrêt précoce avaient été évoqués à l'avance chez Aston Martin. "Quand on entend ensuite le message radio, 99% des gens ne comprennent pas la complexité et la maturité derrière les commentaires", a déclaré Alonso.

Nico Hülkenberg a souligné qu'il n'avait pas non plus de problème avec les communications radio. "Je pense que nous savons tous que lorsque l'on dit quelque chose d'intéressant, de précieux, cela est diffusé. Nous connaissons les conséquences. Et bien sûr, nous en avons le contrôle. Nous ne sommes pas obligés de le dire. Mais bien sûr, parfois, dans le feu de l'action ou dans un moment d'émotion, il y a un débordement. Je pense que ce n'est pas grave. Nous faisons la course, mais à la fin de la journée, nous nous divertissons aussi. C'est un élément supplémentaire de divertissement", a déclaré l'Allemand.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5