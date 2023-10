Problemi per il traffico radio della F1: gettati sotto il bus

Per gli appassionati, il traffico radiofonico vale oro, perché offre una visione della conversazione tra piloti e team. Ma a volte questo può anche ritorcersi contro.

Fernando Alonso era molto arrabbiato. O almeno così sembrava quando ha parlato alla radio con il suo team. "Mi avete gettato in pasto ai leoni con quella sosta anticipata. Incredibile!" ha detto l'ultima volta a Suzuka, riferendosi alla strategia sbagliata del suo team.

I tifosi si sono divertiti, il commento radiofonico si è potuto ascoltare in trasmissione. Gli spettatori hanno tradizionalmente l'opportunità di ascoltare le conversazioni tra i piloti e le squadre, la regia mondiale le riproduce. Si tratta di argomenti di ogni tipo, spesso divertenti e controversi.

Poi fanno il giro dei media e, a seconda della natura esplosiva, godono di un'attenzione un po' maggiore e più lunga. Come Alonso, la cui dichiarazione è stata resa più grande di quanto non fosse, lo spagnolo pensa che.

"Non ho problemi a rendere pubblici i messaggi radio. Ma per quanto riguarda Suzuka, è stato difficile capire i media. Anche adesso. Lunedì scorso, Motorsport.com parlava ancora del mio messaggio radio. È stata un'intera settimana dopo Suzuka", ha detto il pilota dell'Aston Martin.

Alonso non ha nulla da dire. "Ero nel traffico dopo la mia sosta e la cosa mi ha un po' sorpreso. Non so cosa ci sia di negativo nel parlarne con la mia squadra".

Il problema: la classificazione è talvolta difficile perché non si conosce il contesto completo. "Gli esterni non hanno informazioni sull'andamento del weekend. Non sanno cosa discutiamo la mattina di domenica, cosa discutiamo poi sulla griglia di partenza", ha detto Alonso.

E i pericoli di una sosta anticipata sono stati discussi in anticipo alla Aston Martin. "Quando poi si sente la chiamata via radio, il 99% delle persone non capisce la complessità e la maturità dei commenti", ha detto Alonso.

Anche Nico Hülkenberg ha sottolineato di non avere problemi con le comunicazioni radio. "Credo che tutti noi sappiamo che se si dice qualcosa di interessante, di valore, verrà trasmesso. Ne conosciamo l'impatto. E naturalmente ne abbiamo il controllo. Non siamo obbligati a dirlo. Ma naturalmente, a volte, nella foga del momento o in un momento emotivo, c'è uno sfogo. Penso che vada bene così. Noi gareggiamo, ma alla fine della giornata ci divertiamo anche. Questo è un ulteriore elemento di intrattenimento", ha detto il tedesco.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5