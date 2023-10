Muitos problemas com o tráfego de rádio na F1: atirados para debaixo do autocarro

Fernando Alonso estava muito zangado. Pelo menos foi o que pareceu quando falou com a sua equipa pelo rádio. "Vocês atiraram-me aos leões com aquela paragem prematura. Inacreditável!", disse ele da última vez em Suzuka, referindo-se à estratégia errada da sua equipa.

Os adeptos divertiram-se e o comentário da rádio pôde ser ouvido na transmissão. Tradicionalmente, os espectadores têm a oportunidade de ouvir as conversas entre pilotos e equipas. Depois, trata-se de todo o tipo de temas, muitas vezes divertidos e controversos.

Depois, passam a circular nos meios de comunicação social e, consoante o seu carácter explosivo, gozam de um período de atenção um pouco maior e mais longo. Tal como Alonso, cuja declaração foi tornada maior do que era, o espanhol pensa.

"Não tenho nenhum problema com o facto de as mensagens de rádio serem públicas. Mas, no que diz respeito a Suzuka, foi difícil entender os media. Mesmo agora. Na segunda-feira passada, o Motorsport.com ainda estava a falar da minha mensagem de rádio. Isso foi uma semana inteira depois de Suzuka", disse o piloto da Aston Martin.

Alonso não se identifica. "Eu estava no trânsito depois da minha paragem e fiquei um pouco surpreendido com isso. Não sei o que há de negativo em discutir isso com a minha equipa".

O problema: a classificação é por vezes difícil porque não se conhece o contexto completo. "As pessoas de fora não têm qualquer informação sobre como está a correr o fim de semana. Não sabem o que discutimos de manhã no domingo, o que discutimos depois ainda na grelha", disse Alonso.

E os perigos de uma paragem antecipada foram discutidos antecipadamente na Aston Martin. "Depois, quando se ouve a chamada de rádio, 99% das pessoas não entendem a complexidade e a maturidade por trás dos comentários", disse Alonso.

Nico Hülkenberg sublinhou que também não tinha qualquer problema com as comunicações via rádio. "Acho que todos nós sabemos que se dissermos algo interessante, valioso, isso será transmitido. Sabemos o impacto que isso tem. E claro que temos controlo sobre isso. Não temos de o dizer. Mas é claro que, por vezes, no calor do momento ou num momento emocional, há uma explosão. Acho que isso é ótimo. Nós corremos, mas no final do dia também nos divertimos. É um elemento extra de entretenimento", disse o alemão.

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5