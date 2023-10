Max Verstappen revela: La mentalidad detrás del éxito

El automovilismo es siempre una cuestión mental. El aspecto mental es esencial, la mentalidad es la base del éxito. En otras palabras, la actitud, la voluntad de mejorar, de trabajar en uno mismo, de hacer frente a los contratiempos. Cada piloto tiene su propio enfoque psicológico para hacer frente a la presión.

En el podcast de Red Bull "Mind Set Win", el ahora tricampeón del mundo de Fórmula Uno reveló la mentalidad que utiliza para trabajar hacia la victoria y su "Modo Bestia" para la categoría reina.

"Disfruto con lo que hago, pero tampoco me vuelvo loco: no me meto muchas preguntas en la cabeza. Simplemente voy con la corriente y eso funciona para mí", dijo Verstappen. "La pasión tiene que venir de dentro de uno mismo, porque si no eres tú el que quiere mejorar o mejorar, al final sale mal."

Lo más importante según el piloto de 26 años: "Debes estar abierto al crecimiento". Lo consigue a través del máximo compromiso: "No puedes tener días libres ni fines de semana libres, tienes que estar ahí todo el tiempo. Y eso no es fácil", dice Verstappen.

Y: "Tienes que cometer errores para convertirte en mejor piloto -en mejor persona- y se trata de cómo aprendes de esas cosas y cómo implementas esas mejoras. Es un proceso continuo", dijo Verstappen.

Tiene su propia rutina, y también confía en que el equipo que le rodea haga su trabajo lo mejor posible, dijo Verstappen. Al mismo tiempo, le gusta "un enfoque relajado y tranquilo. Podría pasar más horas en la pista, pero no creo que ayude a mi rendimiento", dijo Verstappen.

GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5