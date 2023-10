Max Verstappen révèle : l'état d'esprit derrière le succès

Le sport automobile est toujours une affaire de tête. L'aspect mental est essentiel, l'état d'esprit est la base du succès. C'est-à-dire l'attitude, la volonté de s'améliorer, de travailler sur soi-même, de gérer les échecs. Chaque pilote a sa propre approche psychologique pour gérer la pression.

Dans le podcast Red Bull "Mind Set Win", le désormais triple champion du monde de Formule 1 a révélé avec quel état d'esprit il travaille pour la victoire et quel est son "Beast Mode" pour la catégorie reine.

"J'apprécie ce que je fais, mais je ne me fais pas non plus de soucis - je ne me mets pas beaucoup de questions dans la tête. Je vais simplement avec le flow et cela fonctionne pour moi", explique Verstappen : "La passion doit venir de toi, car si tu n'es pas celui qui veut s'améliorer ou devenir meilleur, cela finit par mal tourner".

Le plus important selon le jeune homme de 26 ans : "Il faut être ouvert à la croissance". Il y parvient en s'investissant au maximum : "Vous ne pouvez pas avoir de jours ou de week-ends de congé, vous devez être là tout le temps. Et ce n'est pas facile", explique Verstappen.

Et : "Il faut faire des erreurs pour devenir un meilleur pilote - une meilleure personne - et il s'agit de savoir comment apprendre de ces choses et comment mettre en œuvre ces améliorations. C'est un processus continu", explique Verstappen.

Il a sa propre routine et il a en outre confiance dans le fait que l'équipe qui l'entoure fait son travail au mieux de ses capacités, selon Verstappen. En même temps, il aime "une approche détendue, tranquille. Je pourrais passer plus d'heures sur le circuit, mais je ne pense pas que cela aide mes performances", a déclaré Verstappen.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5