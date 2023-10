Max Verstappen rivela: la mentalità dietro il successo

Il motorsport è sempre una questione di mente. L'aspetto mentale è essenziale, la mentalità è la base del successo. In altre parole, l'atteggiamento, la volontà di migliorare, di lavorare su se stessi, di affrontare le battute d'arresto. Ogni pilota ha un proprio approccio psicologico per affrontare la pressione.

Nel podcast Red Bull "Mind Set Win", l'ormai tre volte campione del mondo di Formula Uno ha rivelato la mentalità con cui lavora per raggiungere la vittoria e il suo "Beast Mode" per la classe regina.

"Mi piace quello che faccio, ma non mi faccio nemmeno impazzire: non mi faccio molte domande in testa. Seguo semplicemente il flusso e questo funziona per me", ha detto Verstappen, "La passione deve venire da dentro di te, perché se non sei tu a voler migliorare o a migliorarti, alla fine le cose vanno male".

La cosa più importante secondo il ventiseienne: "Bisogna essere aperti alla crescita". Per raggiungere questo obiettivo deve impegnarsi al massimo: "Non puoi avere giorni o weekend liberi, devi essere sempre presente. E questo non è facile", dice Verstappen.

E ancora: "Devi commettere degli errori per diventare un pilota migliore, una persona migliore, e si tratta di imparare da queste cose e di implementare i miglioramenti. È un processo continuo", ha detto Verstappen.

Ha una sua routine e si fida anche del team che lo circonda per fare il suo lavoro al meglio delle sue capacità, ha detto Verstappen. Allo stesso tempo, gli piace un "approccio rilassato e tranquillo. Potrei passare più ore in pista, ma non credo che questo aiuti le mie prestazioni", ha detto Verstappen.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5