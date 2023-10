Évanouissement, nausée, abandon : "C'était beaucoup trop dangereux".

Les conditions du GP du Qatar ont été extrêmes cette année et de nombreux pilotes ont dû dépasser leurs limites. Les critiques à l'encontre de la course ont donc été nombreuses.

Que les pilotes de Formule 1 doivent repousser leurs limites physiques n'est pas nouveau. Il est également évident que certaines courses spéciales sont particulièrement exigeantes. Singapour en est un exemple. Mais "Singapour est un pet" par rapport au Qatar. C'est ce qu'a déclaré Nico Hülkenberg juste après la course dans cette fournaise, par 40 degrés et près de 80 pour cent d'humidité.

Les images autour de la course étaient violentes. L'interview télévisée de Hülkenberg, complètement épuisé, était encore l'une des plus inoffensives.

Ce n'est que petit à petit que l'ampleur du phénomène a été révélée. Plusieurs pilotes ont dû être soignés pour déshydratation, et Logan Sargeant, le nouveau pilote de Williams, avait abandonné prématurément, affaibli. Il avait vomi dans sa voiture et avait eu besoin d'aide pour sortir de la voiture dans le garage.

Esteban Ocon a également été nauséeux à un moment donné, "au 15e ou 16e tour, j'étais en train de vomir. Pendant deux tours, je crois", a-t-il dit. Il a déclaré qu'il n'avait jamais vécu une telle situation. "En fait, je suis physiquement préparé à faire même deux distances de course, mais c'était vraiment trop pour moi", a déclaré le Français.

George Russell s'entraîne dans un sauna, où il repousse ses limites, avant d'éprouver à un moment donné le besoin d'arrêter. "A partir du 12e tour, j'ai eu exactement ce sentiment. J'ai cru que j'allais m'évanouir pendant la course. C'était incroyable", a déclaré le pilote Mercedes. Les trois arrêts obligatoires peuvent être l'une des raisons de ces effets extrêmes. Les relais étaient plus courts, les pilotes étaient constamment à la limite, il y avait en fait plusieurs sprints dans un GP.

Russell décrit ainsi le sentiment : "Tu es dans le cockpit à environ 50 degrés, tu portes ta combinaison, tu as l'air chaud qui entre et ça ne refroidit pas. Ton eau potable est chaude, et au fond, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui te soufflait dans le visage avec un sèche-cheveux pendant une heure et demie. Et bien sûr, il faut aussi prendre cela en compte dans l'effort physique quand on conduit une voiture de Formule 1. Je dirais que c'était limite, presque trop, presque au-delà", a déclaré Russell.

"On ne voit pas très bien, les réflexes sont beaucoup plus lents. Il se passe beaucoup de choses avec le corps et c'est plus difficile d'être précis à 320 kilomètres à l'heure quand la visibilité n'est plus aussi bonne qu'au début", a expliqué la star de Ferrari Charles Leclerc.

Pour le deuxième, Oscar Piastri, les spectateurs ont pu voir à quel point la course était difficile, il a dû s'asseoir à plusieurs reprises. "C'était la course la plus dure de ma vie. Nous devons en parler, ce n'est pas une bonne situation pour nous, les pilotes".

Son coéquipier chez McLaren, Lando Norris, est du même avis. "C'était beaucoup trop dangereux. Quand les gens sont dans un si mauvais état, c'est trop. Nous devons encore en parler".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5