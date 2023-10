Svenimento, nausea, rinuncia: "Era troppo pericoloso".

Che i piloti di Formula 1 debbano superare i propri limiti fisici non è una novità. È anche chiaro che ci sono gare speciali che sono particolarmente impegnative. Singapore ne è un esempio. Ma "Singapore è una scoreggia" rispetto al Qatar. Questo è ciò che ha detto Nico Hülkenberg subito dopo la gara nel forno rovente, con 40 gradi e quasi l'80% di umidità.

La gara è stata accompagnata da immagini violente. Quella di Hülkenberg completamente finito durante l'intervista televisiva era comunque una delle più innocue.

Solo gradualmente se ne è conosciuta l'entità. Diversi piloti hanno dovuto essere curati per disidratazione e il debuttante della Williams Logan Sargeant si è arreso prematuramente, esausto. Aveva vomitato nel suo veicolo e aveva avuto bisogno di aiuto per uscire dall'auto nel garage.

Anche Esteban Ocon ha avuto la nausea, "al 15° e 16° giro ho vomitato. Per due giri, credo", ha detto. Ha detto di non aver mai provato nulla di simile. "In realtà sono fisicamente preparato per affrontare anche due distanze di gara, ma è stato davvero troppo per me", ha detto il francese.

George Russell si allena nella sauna, spinge i suoi limiti lì e poi a un certo punto ha l'impulso di fermarsi. "Dal 12° giro ho avuto esattamente questa sensazione. Pensavo di svenire durante la gara. È stato incredibile", ha dichiarato il pilota della Mercedes. Uno dei motivi di questi effetti estremi potrebbero essere le tre soste obbligatorie. Gli stint erano più brevi, i piloti sempre al limite, in pratica si trattava di diversi sprint in un GP.

Russell descrive così la sensazione: "Sei nell'abitacolo a circa 50 gradi, hai la tuta addosso, l'aria calda entra e non si raffredda. L'acqua da bere è calda e praticamente è come se qualcuno ti soffiasse in faccia con un asciugacapelli per un'ora e mezza. E naturalmente bisogna tener conto dello sforzo fisico che comporta la guida di un'auto di Formula 1. Direi che è stato al limite, quasi troppo, quasi esagerato", ha detto Russell.

"Non si vede bene, i riflessi sono molto più lenti. Il corpo è molto impegnato e questo rende difficile essere precisi a 320 chilometri all'ora quando la vista non è più buona come all'inizio", ha spiegato la stella della Ferrari Charles Leclerc.

Per il secondo classificato Oscar Piastri, gli spettatori hanno potuto constatare quanto sia stata dura la gara, tanto da doversi sedere più volte. "È stata la gara più difficile della mia vita. Dobbiamo parlarne, non è una bella situazione per noi piloti".

Il suo compagno di squadra alla McLaren, Lando Norris, è d'accordo. "È stato troppo pericoloso. Quando le persone sono in condizioni così cattive, è troppo. Dobbiamo ancora parlarne".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5