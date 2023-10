Une brosse de toilettes pour Kevin Magnussen : Ce qui se cache derrière

Kevin Magnussen a fêté son 31e anniversaire jeudi dans le cadre du GP du Qatar. Le directeur de l'équipe Haas, Guenther Steiner, a offert un gâteau au Danois. Son coéquipier Nico Hülkenberg lui a offert "un gâteau et un autre cadeau spécial, un cadeau personnel".

Ce cadeau personnel était une brosse de toilettes, comme l'a expliqué Hülkenberg. "Je ne suis pas sûr de devoir donner plus de détails à ce sujet", a déclaré Hülkenberg à propos de la blague d'initié.

Lorsqu'on lui a demandé, il est tout de même entré un peu plus dans les détails. "Tout ce que je peux dire, c'est ça : Pendant la saison européenne, nous avons la cabine derrière les camions, et nous y partageons des toilettes et une douche. C'est tout ce que je peux dire".

Le reste, il faut le deviner. Ce qui ne devrait pas être trop difficile.

Ce jour d'honneur était d'ailleurs la seule occasion pour Magnussen de faire la fête. Lui et Hülkenberg n'ont pas marqué de points lors du week-end de course en sprint et en GP. Alfa Romeo ayant marqué des points dimanche avec Valtteri Bottas et Guanyu Zhou, Haas a reculé à la neuvième place du classement des constructeurs, toujours à douze points d'Alfa Romeo (16).

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5