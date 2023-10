Escova de casa de banho para Kevin Magnussen: Isto está por detrás disto

Kevin Magnussen celebrou o seu 31º aniversário na quinta-feira durante o GP do Qatar. O chefe de equipa da Haas, Guenther Steiner, ofereceu um bolo ao dinamarquês. O seu companheiro de equipa Nico Hülkenberg ofereceu-lhe "um bolo e outro presente especial e pessoal" para assinalar o seu aniversário.

Este presente pessoal foi uma escova de sanita, como explicou Hülkenberg. "Não sei se devo revelar mais pormenores sobre o assunto", disse Hülkenberg sobre a piada interna.

Quando lhe perguntaram, ele deu um pouco mais de detalhes. "Só posso revelar isto: Na época europeia, temos a sala dos pilotos atrás dos camiões e aí partilhamos uma casa de banho e um duche. É tudo o que posso dizer".

O resto tem de ser inventado. O que não deve ser muito difícil.

Aliás, o dia de honra foi a única oportunidade para Magnussen festejar. Ele e também Hülkenberg ficaram sem pontos no fim de semana de corrida em Sprint e GP. Como a Alfa Romeo pontuou no domingo com Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, a Haas caiu para nono no Campeonato de Construtores, ainda doze pontos atrás da Alfa Romeo (16).

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5