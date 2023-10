Le champion Max Verstappen : Comparaison avec ses prédécesseurs

En effet, de Stewart à Hamilton, personne n'a remporté le troisième titre de champion du monde à moins de 30 ans - sauf Sebastian Vettel. Aucun de ses prédécesseurs non plus n'a fait ses débuts en Formule 1 alors qu'il était adolescent, comme Max 2015, alors âgé de 17 ans - Vettel n'avait tout de même que 20 ans lorsqu'il a remplacé Robert Kubica dans la BMW-Sauber en 2007 à Indianpolis.

En ce qui concerne le chemin parcouru jusqu'à la première victoire, Lewis Hamilton a été le plus rapide : grâce à une entrée dans une équipe de pointe (McLaren-Mercedes), il s'est imposé dès la sixième course (Montréal 2007). Il a fallu 24 ans à Verstappen pour réussir le coup lors de sa première course avec Red Bull Racing à Barcelone en 2016. Il lui a fallu autant de temps qu'à son éventuel beau-père Nelson Piquet. C'est Niki Lauda qui a mis le plus de temps à monter pour la première fois sur la plus haute marche du podium : 32 courses difficiles, commencées dans l'équipe retardataire March.

Avec son premier titre à l'âge de 24 ans, Verstappen est à peu près à égalité avec Lauda (26), Sebastian Vettel (23), Hamilton (23) et Michael Schumacher (25). Lors du premier championnat, Ayrton Senna (28 ans), Piquet (29 ans), Alain Prost et Jackie Stewart (tous deux 30 ans) étaient nettement plus âgés.

Lors du troisième titre - que Verstappen a obtenu à 26 ans - les plus âgés étaient Piquet et Lauda (35 ans) ainsi que Stewart et Prost (34 ans). Lors du troisième titre, seul Vettel, âgé de 25 ans, était plus jeune que Verstappen.

Comparaison des champions multiples :

MAX VERSTAPPEN (né en 1997)

A ses débuts en 2015 17 ans - 1ère victoire dans la 24e course - 1er titre de champion du monde à 24 ans en 7e saison - 3e titre de champion du monde à 26 ans.



LEWIS HAMILTON (né en 1985)

Débuts à 22 ans - 1ère victoire dans la 6e course - 1er titre mondial à 23 ans en 2e saison - 3e titre mondial à 30 ans.

SEBASTIAN VETTEL (né en 1987)

Débuts à 20 ans - 1ère victoire dans la 22e course - 1er titre mondial à 23 ans en 4e saison - 3e titre mondial à 25 ans.



MICHAEL SCHUMACHER (né en 1969)

Débuts à 22 ans - 1ère victoire dans la 18e course - 1er titre de champion du monde à 25 ans en 3e saison - 3e titre de champion du monde à 31 ans.



AYRTON SENNA (né en 1960)

Débuts à 24 ans - 1ère victoire dans la 17e course - 1er titre de CM à 28 ans en 5e saison - 3e titre de CM à 31 ans.



ALAIN PROST (né en 1955)

Débuts à 25 ans - 1ère victoire dans la 19ème course - 1er titre mondial à 30 ans en 6ème saison - 3ème titre mondial à 34 ans.



NIKI LAUDA (né en 1949)

Débuts à 22 ans - 1ère victoire dans la 32ème course - 1er titre mondial à 26 ans en 4ème saison - 3ème titre mondial à 35 ans.



NELSON PIQUET (né en 1952)

Débuts à 26 ans - 1ère victoire dans la 24ème course - 1er titre mondial à 29 ans en 4ème saison - 3ème titre mondial à 35 ans.



JACKIE STEWART (né en 1939)

Débuts à 25 ans - 1ère victoire dans la 8ème course - 1er titre mondial à 30 ans en 5ème saison - 3ème titre mondial à 34 ans.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5