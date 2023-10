Il campione Max Verstappen: Confronto con i predecessori

Sabato Max Verstappen si è laureato per la seconda volta campione del mondo con almeno tre titoli. Rispetto ai precedenti pluricampioni del mondo con almeno tre titoli, si distingue ancora come un giovane, a 26 anni.

Perché nessuno, da Stewart a Hamilton, ha vinto il terzo titolo mondiale sotto i 30 anni, tranne Sebastian Vettel. Nessuno dei suoi predecessori ha debuttato in Formula Uno da adolescente come l'allora 17enne Max nel 2015 - Vettel aveva solo 20 anni quando sostituì Robert Kubica sulla BMW Sauber a Indianpolis nel 2007.

Per quanto riguarda il percorso verso la prima vittoria, Lewis Hamilton è stato il più veloce: grazie all'ingresso in un top team (McLaren-Mercedes), ha ottenuto il successo già alla sesta gara (Montréal 2007). A Verstappen ne sono serviti 24 per mettere a segno il colpo nella sua prima gara per la Red Bull Racing, a Barcellona 2016. Ha impiegato lo stesso tempo del suo futuro suocero Nelson Piquet. Niki Lauda ha impiegato più tempo per salire per la prima volta sul gradino più alto del podio: 32 gare difficili, iniziando nel team March, che era il più recente.

Il primo titolo di Verstappen a 24 anni lo pone più o meno alla pari con Lauda (26), Sebastian Vettel (23), Hamilton (23) e Michael Schumacher (25). Significativamente più anziani per il primo campionato erano Ayrton Senna (28), Piquet (29), Alain Prost e Jackie Stewart (entrambi 30).

Al terzo titolo - che Verstappen ha ottenuto a soli 26 anni - i più anziani erano Piquet e Lauda (35) e Stewart e Prost (34). L'unico pilota più giovane di Verstappen al terzo titolo è stato Vettel nel 2012, a 25 anni.

Un confronto tra i pluricampioni:

MAX VERSTAPPEN (nato nel 1997).

17 anni al debutto nel 2015 - 1° vittoria alla 24° gara - 1° titolo mondiale a 24 anni nella 7° stagione - 3° titolo mondiale a 26 anni.



LEWIS HAMILTON (nato nel 1985)

Debutto a 22 anni - 1ª vittoria alla 6ª gara - 1º titolo WRC a 23 anni nella 2ª stagione - 3º titolo WRC a 30 anni.

SEBASTIAN VETTEL (nato nel 1987)

Debutto a 20 anni - 1a vittoria nella 22a gara - 1° titolo WRC a 23 anni nella 4a stagione - 3° titolo WRC a 25 anni



MICHAEL SCHUMACHER (nato nel 1969)

Debutto a 22 anni - 1a vittoria alla 18a gara - 1° titolo WRC a 25 anni nella 3a stagione - 3° titolo WRC a 31 anni



AYRTON SENNA (nato nel 1960)

Debutto a 24 anni - 1ª vittoria alla 17ª gara - 1º titolo WRC a 28 anni nella 5ª stagione - 3º titolo WRC a 31 anni



ALAIN PROST (nato nel 1955)

Debutto con 25 - 1a vittoria nella 19a gara - 1° titolo di campione del mondo con 30 nella 6a stagione - 3° titolo di campione del mondo con 34



NIKI LAUDA (nato nel 1949)

Debutto con 22 - 1ª vittoria alla 32ª gara - 1º titolo di campione del mondo con 26 nella 4ª stagione - 3º titolo di campione del mondo con 35



NELSON PIQUET (nato nel 1952)

Debutto con 26 - 1a vittoria nella 24a gara - 1° titolo WRC con 29 nella 4a stagione - 3° titolo WRC con 35



JACKIE STEWART (nato nel 1939)

Debutto a 25 anni - 1ª vittoria all'8ª gara - 1º titolo mondiale a 30 anni nella 5ª stagione - 3º titolo mondiale a 34 anni

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5