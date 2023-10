O campeão Max Verstappen: Comparação com os seus antecessores

Porque ninguém, de Stewart a Hamilton, ganhou o terceiro título de campeão mundial com menos de 30 anos - exceto Sebastian Vettel. Nenhum dos seus antecessores se estreou na Fórmula 1 como adolescente, como o então jovem Max, de 17 anos, em 2015 - Vettel tinha apenas 20 anos quando substituiu Robert Kubica na BMW Sauber em Indianápolis, em 2007.

No que diz respeito ao caminho para a sua primeira vitória, Lewis Hamilton foi o mais rápido: graças à entrada numa equipa de topo (McLaren-Mercedes), já tinha sucesso na sexta corrida (Montreal 2007). Verstappen precisou de 24 para dar o golpe na sua primeira corrida pela Red Bull Racing, em Barcelona 2016. Levou o mesmo tempo que o seu eventual sogro Nelson Piquet. Niki Lauda foi o piloto que levou mais tempo a subir pela primeira vez ao degrau mais alto do pódio: 32 corridas difíceis, começando na equipa tardia March.

O primeiro título de Verstappen, aos 24 anos, coloca-o mais ou menos no mesmo nível de Lauda (26), Sebastian Vettel (23), Hamilton (23) e Michael Schumacher (25). Os mais velhos no primeiro campeonato foram Ayrton Senna (28), Piquet (29), Alain Prost e Jackie Stewart (ambos com 30).

No terceiro título - que Verstappen alcançou agora com apenas 26 anos - os mais velhos eram Piquet e Lauda (35) e Stewart e Prost (34). O único piloto mais jovem do que Verstappen no terceiro título foi Vettel, em 2012, com 25 anos.

Uma comparação dos múltiplos campeões:

MAX VERSTAPPEN (nascido em 1997).

17 anos na estreia em 2015 - 1ª vitória na 24ª corrida - 1º título do Campeonato do Mundo aos 24 anos na 7ª época - 3º título do Campeonato do Mundo aos 26 anos.



LEWIS HAMILTON (nascido em 1985)

Estreia aos 22 anos - 1ª vitória na 6ª corrida - 1º título do WRC aos 23 anos na 2ª época - 3º título do WRC aos 30 anos

SEBASTIAN VETTEL (nascido em 1987)

Estreia aos 20 anos - 1ª vitória na 22ª corrida - 1º título do WRC aos 23 anos na 4ª época - 3º título do WRC aos 25 anos



MICHAEL SCHUMACHER (nascido em 1969)

Estreia aos 22 anos - 1ª vitória na 18ª corrida - 1º título do WRC aos 25 anos na 3ª época - 3º título do WRC aos 31 anos



AYRTON SENNA (nascido em 1960)

Estreia com 24 anos - 1ª vitória na 17ª corrida - 1º título WRC com 28 na 5ª época - 3º título WRC com 31



ALAIN PROST (nascido em 1955)

Estreia com 25 - 1ª vitória na 19ª corrida - 1º título do Campeonato do Mundo com 30 na 6ª época - 3º título do Campeonato do Mundo com 34



NIKI LAUDA (nascido em 1949)

Estreia com 22 - 1ª vitória na 32ª corrida - 1º título de Campeão do Mundo com 26 na 4ª época - 3º título de Campeão do Mundo com 35



NELSON PIQUET (nascido em 1952)

Estreia com 26 - 1ª vitória na 24ª corrida - 1º título do WRC com 29 na 4ª época - 3º título do WRC com 35



JACKIE STEWART (nascido em 1939)

Estreia aos 25 anos - 1ª vitória na 8ª corrida - 1º título do Campeonato do Mundo aos 30 anos na 5ª época - 3º título do Campeonato do Mundo aos 34 anos

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5