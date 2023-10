Conductor listo, Christian Danner: ¿entrenamiento equivocado?

Además de Gerhard Berger y el periodista Gerhard Kuntschik, el alemán Christian Danner también estuvo invitado el lunes en el programa de entrevistas de Fórmula 1 de ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7". Con el tercer título mundial de Max Verstappen (Red Bull Racing) y los evidentes problemas de estado en el calor de Catar, así como las sólidas actuaciones de los jóvenes ases de McLaren, hubo mucho de qué hablar.

Danner, ex piloto de Fórmula 1 y comentarista de RTL TV, pinta un cuadro interesante del campeón del mundo Max Verstappen: "Verstappen ha perfeccionado su trabajo en los últimos años punto por punto, y por eso está donde está hoy. Max ha desarrollado una sensación muy precisa de lo que él y su coche pueden sacar de una situación muy específica."

Sobre la aparentemente insaciable voluntad de ganar del holandés y su dominio, Danner dice: "La superioridad se basa precisamente en la férrea voluntad que tiene de ganar todas las carreras."

Sobre la trayectoria ascendente de McLaren, el muniqués afirma: "Estamos viviendo momentos muy emocionantes. Vemos a uno de los mejores pilotos de todos los tiempos haciendo su trabajo, Max Verstappen. Pero también vemos una nueva superestrella en potencia, una estrella en ascenso, por así decirlo. Siempre tenemos que tenerlo en cuenta cuando más adelante podría ser pentacampeón del mundo. Insisto en que el joven australiano Oscar Piastri es aún un novato, pero lo que demuestra ya es clase".

En cuanto a los problemas de los pilotos de Fórmula 1 con el calor en Qatar, Danner dice: "No se trata sólo del six-pack y del entrenamiento en el gimnasio. Lo siento, ¡no me malinterpreten! Pero para mí no ha sido una sorpresa que haga tanto calor en Qatar. Los pilotos modernos están bien entrenados, por supuesto, pero quizá se entrenan mal".



"No puede ser que los pilotos no estén lo suficientemente bien preparados físicamente para una carrera tan intensa. Después de todo, un piloto puede entrenarse fácilmente en una sauna con su moto y subir la temperatura".



Con un guiño, Danner dice a continuación: "Gerhard también entrenaba en la sauna, pero no creo que nunca encendiera la calefacción".





GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono



Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5