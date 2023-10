Christian Danner : un mauvais entraînement ?

Outre Gerhard Berger et le journaliste Gerhard Kuntschik, l'Allemand Christian Danner était également l'invité lundi du débat d'experts sur la Formule 1 de "Sport und Talk aus dem Hangar-7" de ServusTV. Avec le troisième titre de champion du monde de Max Verstappen (Red Bull Racing) et les problèmes de condition physique évidents dans la chaleur du Qatar, ainsi que les fortes performances des jeunes as de McLaren, il y avait suffisamment de sujets de discussion.

Danner, ancien pilote de Formule 1 et expert de la télévision RTL, dresse un portrait intéressant du champion du monde Max Verstappen : "Verstappen a perfectionné son travail point par point au cours des dernières années, c'est pourquoi il est aujourd'hui là où il est. Max a développé un sentiment très précis de ce que lui et sa voiture peuvent obtenir dans une situation très spécifique".

A propos de la volonté de vaincre apparemment insatiable du Néerlandais et de sa domination, Danner déclare : "La supériorité se fonde précisément sur la volonté d'acier qu'il a de gagner chaque course".

Concernant la tendance à la hausse de McLaren, le Munichois déclare : "Nous vivons une période très excitante. Nous voyons l'un des meilleurs pilotes de tous les temps à l'œuvre, Max Verstappen. Mais nous voyons aussi une nouvelle superstar potentielle - pour ainsi dire une étoile qui se lève. Nous devons toujours garder cela à l'esprit lorsque, plus tard, il sera peut-être quintuple champion du monde. Je tiens à ce qu'on l'évalue ainsi, le jeune Australien Oscar Piastri est encore un rookie, mais ce qu'il montre est déjà de la classe".

Concernant les problèmes des pilotes de Formule 1 avec la chaleur du Qatar, Danner déclare : "Il ne s'agit pas seulement d'avoir des six-packs et de s'entraîner dans la salle de musculation. Désolé, ne vous méprenez pas ! Mais pour moi, ce n'était pas une grande surprise qu'il fasse si chaud au Qatar. Les pilotes modernes sont bien entraînés, bien sûr, mais peut-être qu'ils s'entraînent mal".



"Il n'est pas possible que les pilotes ne soient pas assez bien préparés physiquement pour une course aussi intense. Après tout, un pilote peut facilement s'entraîner sur son vélo dans un sauna et monter le chauffage".



Avec un clin d'œil, Gerhard déclare ensuite : "Gerhard s'est aussi entraîné dans le sauna, mais je ne pense pas qu'il n'ait jamais allumé le chauffage".





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon



Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5