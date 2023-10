Autista finito, Christian Danner: formazione sbagliata?

Oltre a Gerhard Berger e al giornalista Gerhard Kuntschik, lunedì il tedesco Christian Danner è stato ospite del talk show di Formula 1 di ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7". Con il terzo titolo mondiale di Max Verstappen (Red Bull Racing), gli ovvi problemi di forma fisica nel caldo del Qatar e le ottime prestazioni dei giovani assi della McLaren, c'era molto di cui parlare.

L'ex pilota di Formula 1 e opinionista di RTL TV Danner traccia un quadro interessante del campione del mondo Max Verstappen: "Verstappen ha perfezionato il suo lavoro negli ultimi anni punto per punto, ed è per questo che è dove si trova oggi. Max ha sviluppato un feeling molto preciso su ciò che lui e la sua auto possono ottenere da una situazione molto specifica".

Sulla volontà apparentemente insaziabile dell'olandese di vincere e sul suo dominio, Danner dice: "La superiorità si basa proprio sulla volontà ferrea di vincere ogni gara".

Riguardo alla tendenza al rialzo della McLaren, il nativo di Monaco afferma: "Stiamo vivendo tempi molto eccitanti. Vediamo uno dei migliori piloti di tutti i tempi fare il suo lavoro, Max Verstappen. Ma vediamo anche una nuova potenziale superstar, una stella nascente, per così dire. Dobbiamo sempre tenerlo a mente quando in futuro potrebbe diventare un cinque volte campione del mondo. Mi preme dire che il giovane australiano Oscar Piastri è ancora un esordiente, ma quello che mostra è già classe".

Riguardo ai problemi dei piloti di Formula 1 con il caldo del Qatar, Danner dice: "Non si tratta solo di una confezione da sei e dell'allenamento in palestra. Scusate, non fraintendete! Ma per me non è stata una sorpresa il fatto che in Qatar faccia così caldo. I corridori moderni sono ben allenati, naturalmente, ma forse si stanno allenando male".



"Non può essere che i corridori non siano abbastanza preparati fisicamente per una gara così intensa. Dopo tutto, un pilota può tranquillamente allenarsi in una sauna con la sua moto e alzare il riscaldamento".



Con una strizzatina d'occhio, Danner dice: "Anche Gerhard si è allenato nella sauna, ma non credo che abbia mai acceso il riscaldamento".





GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro



Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5