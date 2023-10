Condutor pronto, Christian Danner: formação errada?

Para além de Gerhard Berger e do jornalista Gerhard Kuntschik, o alemão Christian Danner também foi convidado do programa de entrevistas sobre Fórmula 1 da ServusTV, "Sport und Talk aus dem Hangar-7", na segunda-feira. Com o tricampeonato mundial de Max Verstappen (Red Bull Racing) e os evidentes problemas físicos no calor do Qatar, bem como as fortes prestações dos jovens ases da McLaren, houve muito que falar.

O ex-piloto de Fórmula 1 e comentarista da RTL TV, Danner, traça um quadro interessante do campeão mundial Max Verstappen: "Verstappen aperfeiçoou seu trabalho nos últimos anos, ponto a ponto, e é por isso que ele está onde está hoje. Max desenvolveu uma sensação muito precisa do que ele e o seu carro podem obter numa situação muito específica".

Sobre a vontade aparentemente insaciável do holandês de vencer e o seu domínio, Danner diz: "A superioridade baseia-se precisamente na vontade firme de querer ganhar todas as corridas".

Sobre a tendência de crescimento da McLaren, o natural de Munique afirma: "Estamos a viver tempos muito emocionantes. Vemos um dos melhores pilotos de todos os tempos a fazer o seu trabalho, Max Verstappen. Mas também vemos uma nova superestrela em potencial - uma estrela em ascensão, por assim dizer. Temos sempre de ter isso em mente quando, mais tarde, ele pode vir a ser um pentacampeão mundial. Faço questão de dizer que o jovem australiano Oscar Piastri ainda é um novato, mas o que ele mostra já é classe".

Relativamente aos problemas dos pilotos de Fórmula 1 com o calor no Qatar, Danner diz: "Não se trata apenas do six-pack e do treino no ginásio. Desculpem, mas não percebam mal! Mas para mim não foi uma grande surpresa o facto de estar tanto calor no Qatar. Os pilotos modernos estão bem treinados, claro, mas talvez estejam a treinar mal".



"Não pode ser que os pilotos não estejam fisicamente bem preparados para uma corrida tão intensa. Afinal de contas, um piloto pode facilmente treinar numa sauna na sua bicicleta e aumentar o aquecimento".



Com uma piscadela de olho, Danner diz: "O Gerhard também treinou na sauna, mas não me parece que nunca tenha ligado o aquecimento."





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência



Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5