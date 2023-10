Christian Horner à propos de Sergio Pérez : "Ce n'est pas possible".

Le routinier des GP Sergio Pérez a réalisé une première partie très impressionnante du championnat du monde de Formule 1 2023 : Deuxième à Bahreïn, vainqueur en Arabie saoudite, cinquième en Australie, vainqueur en Azerbaïdjan.

Mais à Miami, le Mexicain a semblé perdre sa fougue : Il a terminé deuxième en partant de la pole position, mais Max Verstappen a tout survolé - un triomphe depuis la neuvième place sur la grille !

Miami marque le début d'une série de dix victoires consécutives pour le Néerlandais, Pérez s'enfonce dans la crise, multipliant les erreurs inexplicables lors des qualifications, des sprints et des Grands Prix. Le tableau ci-dessous le montre - dans la meilleure voiture du champ, Pérez montre des performances parfois embarrassantes.

Le directeur de l'équipe Red Bull Racing Christian Horner après la piètre dixième place de "Checo" au Qatar : "Notre frustration vient du fait que nous savons de quoi Pérez serait en fait capable. Il a largement contribué à remporter à nouveau la coupe des constructeurs l'an dernier et en 2023".



"Mais nous devons réussir, en tant qu'équipe, à le faire revenir à sa forme d'antan. Et nous avons besoin de lui dans cette catégorie. Ce n'est plus possible, cette grande différence entre Max et lui. Car nous partons du principe que la densité des performances dans le peloton augmentera en 2024, les deux pilotes devront alors montrer des performances de pointe, à chaque qualification et à chaque course".





Comparaison Max Verstappen - Sergio Pérez

Bahreïn

Position de départ Verstappen : 1

Place de départ Pérez : 2

Résultat de la course Verstappen : 1

Résultat de la course Pérez : 2



Arabie Saoudite

Place de départ Verstappen : 15

Place de départ Pérez : 1

Résultat de la course Verstappen : 2

Résultat de la course Pérez : 1



Australie

Place de départ Verstappen : 1

Place de départ Pérez : 20

Résultat de course Verstappen : 1

Résultat de la course Pérez : 5



Azerbaïdjan

Place de départ Verstappen : 2

Place de départ Pérez : 3

Résultat de la course Verstappen : 2

Résultat de la course Pérez : 1

Place de départ sprint Verstappen : 3

Place de départ sprint Pérez : 1

Résultat de course sprint Verstappen : 3

Résultat de la course sprint Pérez : 1



Miami

Place de départ Verstappen : 9

Place de départ Pérez : 1

Résultat de course Verstappen : 1

Résultat de la course Pérez : 2



Monaco

Place de départ Verstappen : 1

Place de départ Pérez : 20

Résultat de la course Verstappen : 1

Résultat de la course Pérez : 16



Espagne

Place de départ Verstappen : 1

Place de départ Pérez : 11

Résultat de course Verstappen : 1

Résultat de la course Pérez : 4



Canada

Place de départ Verstappen : 1

Place de départ Pérez : 12

Résultat de course Verstappen : 1

Résultat de la course Pérez : 6



Autriche

Place de départ Verstappen : 1

Place de départ Pérez : 15

Résultat de la course Verstappen : 1

Résultat de la course Pérez : 3

Place de départ sprint Verstappen : 1

Place de départ sprint Pérez : 2

Résultat de course sprint Verstappen : 1

Résultat de la course sprint Pérez : 2



Grande-Bretagne

Place de départ Verstappen : 1

Place de départ Pérez : 15

Résultat de course Verstappen : 1

Résultat de la course Pérez : 6



Hongrie

Place de départ Verstappen : 2

Place de départ Pérez : 9

Résultat de la course Verstappen : 1

Résultat de la course Pérez : 3



Belgique

Place de départ Verstappen : 6

Place de départ Pérez : 2

Résultat de course Verstappen : 1

Résultat de la course Pérez : 2

Place de départ sprint Verstappen : 1

Place de départ sprint Pérez : 8

Résultat de course sprint Verstappen : 1

Résultat de la course sprint Pérez : out (dommages dus à une collision)





Pays-Bas

Place de départ Verstappen : 1

Place de départ Pérez : 7

Résultat de course Verstappen : 1

Résultat de la course Pérez : 4



Italie

Place de départ Verstappen : 2

Place de départ Pérez : 5

Résultat de course Verstappen : 1

Résultat de la course Pérez : 2



Singapour

Place de départ Verstappen : 11

Place de départ Pérez : 13

Résultat de la course Verstappen : 5

Résultat de la course Pérez : 8



Japon

Place de départ Verstappen : 1

Place de départ Pérez : 5

Résultat de la course Verstappen : 1

Résultat de la course Pérez : out (abandon)



Qatar

Place de départ Verstappen : 1

Place de départ Pérez : 20

Résultat de la course Verstappen : 1

Résultat de la course Pérez : 10

Place de départ sprint Verstappen : 3

Place de départ sprint Pérez : 8

Résultat de course sprint Verstappen : 2

Résultat de la course sprint Pérez : out (collision)





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon



Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5