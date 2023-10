Christian Horner su Sergio Pérez: "Non funziona così".

Il pilota della Red Bull Racing Sergio Pérez non riesce a ritrovare la forma precedente dopo una prima parte di stagione molto forte. Il boss del team Red Bull Racing, Christian Horner: "Abbiamo bisogno di due piloti in piena forma".

Il debuttante Sergio Pérez ha mostrato una prima parte del Campionato del Mondo di Formula 1 2023 davvero impressionante: Secondo in Bahrain, vincitore in Arabia Saudita, quinto in Australia, vincitore in Azerbaigian.

A Miami, però, la verve del messicano sembrava essersi persa: Ha ottenuto il secondo posto dalla pole position, ma Max Verstappen ha superato tutto - trionfando dalla nona posizione in griglia!

Miami ha segnato l'inizio di una serie di dieci vittorie consecutive per l'olandese, Pérez è entrato in crisi, mostrando ripetutamente errori inspiegabili nelle sessioni di qualificazione, negli sprint e nei Gran Premi. La tabella che segue mostra come, con la migliore vettura del campo, Pérez abbia mostrato prestazioni a volte imbarazzanti.

Christian Horner, boss del team Red Bull Racing, dopo il misero decimo posto di "Checo" in Qatar: "La nostra frustrazione è che sappiamo di cosa è capace Pérez. Ha contribuito in modo significativo a vincere la Coppa Costruttori l'anno scorso e di nuovo nel 2023".



"Ma dobbiamo riuscire, come squadra, a farlo tornare alla sua vecchia forma. E abbiamo bisogno di lui in questa classe. Non funziona più così, questa grande differenza tra Max e lui. Perché presumiamo che la densità di prestazioni in campo aumenterà nel 2024, quindi entrambi i piloti devono mostrare prestazioni al top, in ogni qualifica e in ogni gara".





Confronto Max Verstappen - Sergio Pérez

Bahrain

Posizione di partenza Verstappen: 1

Posizione di partenza Pérez: 2

Risultato della gara Verstappen: 1

Risultato gara Pérez: 2



Arabia Saudita

Posizione di partenza Verstappen: 15

Posizione di partenza Pérez: 1

Risultato gara Verstappen: 2

Risultato della gara Pérez: 1



Australia

Posizione di partenza Verstappen: 1

Posizione di partenza Pérez: 20

Risultato gara Verstappen: 1

Risultato della gara Pérez: 5



Azerbaigian

Posizione di partenza Verstappen: 2

Posizione di partenza Pérez: 3

Risultato gara Verstappen: 2

Risultato gara Pérez: 1

Posizione di partenza in volata Verstappen: 3

Posizione in griglia Sprint Pérez: 1

Risultato gara sprint Verstappen: 3

Risultato gara sprint Pérez: 1



Miami

Posizione di partenza Verstappen: 9

Posizione di partenza Pérez: 1

Risultato gara Verstappen: 1

Risultato gara Pérez: 2



Monaco

Posizione di partenza Verstappen: 1

Posizione di partenza Pérez: 20

Risultato gara Verstappen: 1

Risultato della gara Pérez: 16



Spagna

Posizione di partenza Verstappen: 1

Posizione di partenza Pérez: 11

Risultato gara Verstappen: 1

Risultato della gara Pérez: 4



Canada

Posizione di partenza Verstappen: 1

Posizione di partenza Pérez: 12

Risultato gara Verstappen: 1

Risultato della gara Pérez: 6



Austria

Posizione di partenza Verstappen: 1

Posizione di partenza Pérez: 15

Risultato gara Verstappen: 1

Risultato di gara Pérez: 3

Posto di partenza in volata Verstappen: 1

Posto di partenza in volata Pérez: 2

Risultato gara sprint Verstappen: 1

Risultato gara sprint Pérez: 2



Gran Bretagna

Posizione di partenza Verstappen: 1

Posizione in griglia Pérez: 15

Risultato gara Verstappen: 1

Risultato gara Pérez: 6



Ungheria

Posizione di partenza Verstappen: 2

Posizione di partenza Pérez: 9

Risultato gara Verstappen: 1

Risultato della gara Pérez: 3



Belgio

Posizione di partenza Verstappen: 6

Posizione di partenza Pérez: 2

Risultato gara Verstappen: 1

Risultato di gara Pérez: 2

Posizione di partenza in volata Verstappen: 1

Posizione in griglia Sprint Pérez: 8

Risultato gara sprint Verstappen: 1

Risultato gara sprint Pérez: fuori (danni da collisione)





Paesi Bassi

Posizione di partenza Verstappen: 1

Posizione di partenza Pérez: 7

Risultato gara Verstappen: 1

Risultato gara Pérez: 4



Italia

Posizione di partenza Verstappen: 2

Posizione di partenza Pérez: 5

Risultato gara Verstappen: 1

Risultato di gara Pérez: 2



Singapore

Posizione di partenza Verstappen: 11

Posizione di partenza Pérez: 13

Risultato gara Verstappen: 5

Risultato della gara Pérez: 8



Giappone

Posizione di partenza Verstappen: 1

Posizione di partenza Pérez: 5

Risultato gara Verstappen: 1

Risultato gara Pérez: fuori (ritiro)



Qatar

Posizione di partenza Verstappen: 1

Posizione di partenza Pérez: 20

Risultato gara Verstappen: 1

Risultato gara Pérez: 10

Posto di partenza in volata Verstappen: 3

Posto di partenza in volata Pérez: 8

Risultato gara sprint Verstappen: 2

Risultato gara sprint Pérez: fuori (collisione)





GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro



Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5