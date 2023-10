Christian Horner sobre Sergio Pérez: "Não é assim que funciona".

O estreante no GP Sergio Pérez mostrou uma primeira parte muito impressionante do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2023: Segundo no Bahrein, vencedor na Arábia Saudita, quinto na Austrália, vencedor no Azerbaijão.

Mas em Miami, a verve do mexicano parecia ter-se perdido: Terminou em segundo a partir da pole position, mas Max Verstappen superou tudo - triunfo a partir do 9º lugar da grelha!

Miami marcou o início de uma série de dez vitórias consecutivas para o holandês, Pérez entrou em crise, mostrando repetidamente erros inexplicáveis nas sessões de qualificação, nos sprints e nos Grandes Prémios. A tabela abaixo mostra que, no melhor carro do pelotão, Pérez teve desempenhos por vezes embaraçosos.

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, após o mau décimo lugar de "Checo" no Qatar: "A nossa frustração é que sabemos do que Pérez é realmente capaz. Ele contribuiu significativamente para ganhar a Taça dos Construtores novamente no ano passado e novamente em 2023".



"Mas temos de gerir, enquanto equipa, para que ele volte à sua antiga forma. E precisamos dele nesta classe. Já não funciona assim, esta grande diferença entre o Max e ele. Porque partimos do princípio de que a densidade de desempenho no campo vai aumentar em 2024, por isso ambos os pilotos têm de mostrar desempenhos de topo, em todas as qualificações e em todas as corridas."





Comparação Max Verstappen - Sergio Pérez

Bahrein

Posição de partida Verstappen: 1

Posição de partida Pérez: 2

Resultado da corrida Verstappen: 1

Resultado da corrida Pérez: 2



Arábia Saudita

Posição de partida Verstappen: 15

Posição de partida Pérez: 1

Resultado da corrida Verstappen: 2

Resultado da corrida Pérez: 1



Austrália

Posição de partida Verstappen: 1

Posição de partida Pérez: 20

Resultado da corrida Verstappen: 1

Resultado da corrida Pérez: 5



Azerbaijão

Posição de partida Verstappen: 2

Posição de partida Pérez: 3

Resultado da corrida Verstappen: 2

Resultado da corrida Pérez: 1

Posição de partida do Sprint Verstappen: 3

Posição na grelha do Sprint Pérez: 1

Resultado da corrida de Sprint Verstappen: 3

Resultado da corrida de Sprint Pérez: 1



Miami

Posição de partida Verstappen: 9

Posição de partida Pérez: 1

Resultado da corrida Verstappen: 1

Resultado da corrida Pérez: 2



Mónaco

Posição de partida Verstappen: 1

Posição de partida Pérez: 20

Resultado da corrida Verstappen: 1

Resultado da corrida Pérez: 16



Espanha

Posição de partida Verstappen: 1

Posição de partida Pérez: 11

Resultado da corrida Verstappen: 1

Resultado da corrida Pérez: 4



Canadá

Posição de partida Verstappen: 1

Posição de partida Pérez: 12

Resultado da corrida Verstappen: 1

Resultado da corrida Pérez: 6



Áustria

Posição de partida Verstappen: 1

Posição de partida Pérez: 15

Resultado da corrida Verstappen: 1

Resultado da corrida Pérez: 3

Posição de partida do Sprint Verstappen: 1

Posição de partida do Sprint Pérez: 2

Resultado da corrida de Sprint Verstappen: 1

Resultado da corrida de Sprint Pérez: 2



Grã-Bretanha

Posição de partida Verstappen: 1

Posição na grelha Pérez: 15

Resultado da corrida Verstappen: 1

Resultado da corrida Pérez: 6



Hungria

Posição de partida Verstappen: 2

Posição de partida Pérez: 9

Resultado da corrida Verstappen: 1

Resultado da corrida Pérez: 3



Bélgica

Posição de partida Verstappen: 6

Posição de partida Pérez: 2

Resultado da corrida Verstappen: 1

Resultado da corrida Pérez: 2

Posição de partida do Sprint Verstappen: 1

Posição na grelha do Sprint Pérez: 8

Resultado da corrida de Sprint Verstappen: 1

Resultado da corrida de Sprint Pérez: eliminado (danos de colisão)





Holanda

Posição de partida Verstappen: 1

Posição de partida Pérez: 7

Resultado da corrida Verstappen: 1

Resultado da corrida Pérez: 4



Itália

Posição de partida Verstappen: 2

Posição de partida Pérez: 5

Resultado da corrida Verstappen: 1

Resultado da corrida Pérez: 2



Singapura

Posição de partida Verstappen: 11

Posição de partida Pérez: 13

Resultado da corrida Verstappen: 5

Resultado da corrida Pérez: 8



Japão

Posição de partida Verstappen: 1

Posição de partida Pérez: 5

Resultado da corrida Verstappen: 1

Resultado da corrida Pérez: fora (desistência)



Qatar

Posição de partida Verstappen: 1

Posição de partida Pérez: 20

Resultado da corrida Verstappen: 1

Resultado da corrida Pérez: 10

Posição de partida do Sprint Verstappen: 3

Posição de partida do Sprint Pérez: 8

Resultado da corrida de Sprint Verstappen: 2

Resultado da corrida de Sprint Pérez: eliminado (colisão)





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência



Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5