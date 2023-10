Gerhard Berger sobre Piastri y Verstappen: Sólo tonterías

El lunes, tras el emocionante fin de semana de GP en el Circuito Internacional de Losail (Qatar), el programa de ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7" analizó en detalle los acontecimientos. Entre los invitados al estudio se encontraba el austriaco Gerhard Berger, diez veces ganador de un GP y medalla de bronce en el Campeonato del Mundo en 1988 y 1994.

El tirolés de 64 años está profundamente impresionado por dos pilotos en particular tras el fin de semana de calor en Qatar: el campeón del mundo Max Verstappen y el piloto de McLaren de 22 años Oscar Piastri.

Gerhard Berger dice de Verstappen: "Es fascinante y sensacional cómo este chico encadena tantas carreras en cabeza, ¡sin el más mínimo error!".

"Max es un tipo increíblemente simpático, además de este rendimiento superior. He visto muy pocos pilotos de Fórmula 1 que sean como él: siempre da una respuesta, siempre es paciente y agradable. Es un buen tipo hasta la médula".



Berger intuye que Verstappen es cada vez más fuerte: "Cuando ganas tantas carreras, no solo aprendes en cada una de ellas, sino que también refuerzas tu confianza cada vez más."



En cuanto a la estupenda actuación de Oscar Piastri en el McLaren, Berger dice claramente: "En el pasado se decía a menudo: conduce Fórmula 1 durante uno, dos o tres años y acostúmbrate a todo. Perdonen, pero eso son tonterías. Simplemente entra y conduce. Max Verstappen fue rápido enseguida, Lando Norris también y ahora lo es Piastri. Son talentos extraordinarios".



Sobre el accidente de Mercedes entre Russell y Hamilton en Qatar, Berger dice: "Me sorprendió que ciertos canales de televisión estuvieran dando vueltas de esa manera. Estaba bastante claro quién tenía la culpa. Lo que me pareció bien, sin embargo, fue que Hamilton se disculpara inmediatamente. Tener el valor de levantarse después de una situación así y asumir la culpa, es impresionante.





GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono



Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5