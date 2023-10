Gerhard Berger sur Piastri & Verstappen : Que des conneries

Lundi, après le passionnant week-end du GP sur le circuit international de Losail au Qatar, l'émission "Sport und Talk aus dem Hangar-7" de ServusTV s'est penchée en détail sur les événements. Parmi les invités du studio, l'Autrichien Gerhard Berger, dix fois vainqueur de GP et troisième au classement général du championnat du monde en 1988 et 1994.

Après le week-end caniculaire du Qatar, le Tyrolien de 64 ans est profondément impressionné par deux pilotes en particulier : le champion du monde Max Verstappen et le pilote McLaren Oscar Piastri, âgé de 22 ans.

Gerhard Berger dit de Verstappen : "C'est fascinant et sensationnel de voir ce garçon enchaîner autant de courses en tête - sans la moindre erreur" !

"En plus de cette performance de pointe, Max est un gars incroyablement sympathique. J'ai vu très peu de pilotes de Formule 1 être comme lui - il répond toujours présent, il reste toujours patient et gentil. Ce type est un bon gars jusqu'au bout".



Berger sent que Verstappen devient de plus en plus fort : "Quand tu gagnes autant de courses, tu n'apprends pas seulement à chaque course, mais tu renforces aussi de plus en plus ta confiance en toi".



Concernant la performance grandiose d'Oscar Piastri dans la McLaren, Berger est clair : "Autrefois, on disait souvent - faire une, deux ou trois années de Formule 1 et s'habituer à tout. Pardon, mais ce ne sont que des conneries ! Il suffit de s'asseoir et de rouler. Max Verstappen a tout de suite été rapide, Lando Norris l'a été et maintenant c'est Piastri. Ce sont des talents exceptionnels".



Concernant le carambolage de Mercedes entre Russell et Hamilton au Qatar, Berger déclare : "J'ai été étonné de voir que certaines chaînes de télévision se sont livrées à de telles suppositions. Il était pourtant parfaitement clair à qui incombait la faute. Ce que j'ai trouvé bien en revanche, c'est que Hamilton se soit immédiatement excusé. Avoir la grandeur d'âme de se tenir debout après une telle situation et d'en assumer la responsabilité, cela m'impressionne".





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon



Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5