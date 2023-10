Gerhard Berger su Piastri e Verstappen: Solo stronzate

Il lunedì successivo all'emozionante weekend del GP sul Circuito Internazionale di Losail in Qatar, il programma di ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7" ha dato uno sguardo dettagliato agli eventi. Tra gli ospiti in studio c'era l'austriaco Gerhard Berger, dieci volte vincitore di un GP e medaglia di bronzo nel Campionato del Mondo nel 1988 e nel 1994.

Il 64enne tirolese è rimasto profondamente colpito da due piloti in particolare dopo il weekend di caldo in Qatar: il campione del mondo Max Verstappen e il 22enne pilota della McLaren Oscar Piastri.

Gerhard Berger dice di Verstappen: "È affascinante e sensazionale come questo ragazzo riesca a disputare così tante gare in testa, senza il minimo errore!".

"Max è un ragazzo incredibilmente simpatico, oltre ad avere prestazioni di altissimo livello. Ho visto pochi piloti di Formula 1 come lui: risponde sempre, è sempre paziente e gentile. È un bravo ragazzo in tutto e per tutto".



Berger percepisce che Verstappen sta diventando più forte: "Quando vinci così tante gare, non solo impari a ogni gara, ma rafforzi anche la tua fiducia in te stesso".



Riguardo alla straordinaria prestazione di Oscar Piastri sulla McLaren, Berger dice chiaramente: "In passato si diceva spesso: guida la Formula 1 per uno, due o tre anni e ti abitui a tutto. Scusatemi, ma sono solo stronzate! Basta entrare e guidare. Max Verstappen è stato subito veloce, Lando Norris lo è stato e ora lo è Piastri. Sono talenti eccezionali".



Riguardo al tamponamento della Mercedes tra Russell e Hamilton in Qatar, Berger ha dichiarato: "Mi ha stupito che alcuni canali televisivi abbiano fatto confusione in quel modo. Era abbastanza chiaro di chi fosse la colpa. Tuttavia, ho trovato positivo che Hamilton si sia scusato immediatamente. Avere il coraggio di alzarsi dopo una situazione del genere e prendersi la colpa, è impressionante.





GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro



Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5