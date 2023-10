Gerhard Berger sobre Piastri e Verstappen: Só tretas

No programa "Sport und Talk aus dem Hangar-7" da ServusTV, Gerhard Berger (64), que já disputou 210 GPs, avalia o desempenho do campeão mundial Max Verstappen e do jovem piloto da McLaren Oscar Piastri.

Na segunda-feira, após o emocionante fim de semana de GP no Circuito Internacional de Losail, no Qatar, o programa da ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7" fez uma análise detalhada dos acontecimentos. Entre os convidados no estúdio estava o austríaco Gerhard Berger, dez vezes vencedor de GP e medalha de bronze no Campeonato do Mundo de 1988 e 1994.

O tirolês de 64 anos está profundamente impressionado com dois pilotos em particular após o fim de semana de calor no Qatar: o campeão mundial Max Verstappen e o piloto da McLaren Oscar Piastri, de 22 anos.

Gerhard Berger diz sobre Verstappen: "É fascinante e sensacional como este rapaz faz tantas corridas na frente - sem o menor erro!"

"Para além deste desempenho de topo, o Max é um tipo incrivelmente simpático. Vi muito poucos pilotos de Fórmula 1 que sejam como ele - ele dá sempre uma resposta, é sempre paciente e simpático. O tipo é um bom rapaz de uma ponta à outra."



Berger sente que Verstappen está a ficar mais forte: "Quando ganhas tantas corridas, não só aprendes em cada corrida, como também reforças a tua confiança cada vez mais."



Em relação ao excelente desempenho de Oscar Piastri na McLaren, Berger diz claramente: "No passado, costumava-se dizer - conduza a Fórmula 1 durante um, dois ou três anos e habitue-se a tudo. Perdoem-me, mas isso é uma treta! Basta entrar e pilotar. O Max Verstappen foi logo rápido, o Lando Norris também e agora o Piastri também. Estes são talentos excepcionais".



Sobre o acidente com a Mercedes entre Russell e Hamilton no Qatar, Berger diz: "Fiquei espantado com o facto de alguns canais de televisão estarem a fazer confusão. Era muito claro quem era o culpado. O que eu achei bom, no entanto, foi o facto de Hamilton ter pedido desculpa imediatamente. Ter a coragem de se levantar depois de uma situação destas e assumir a culpa, é impressionante.





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência



Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5