Nelson Piquet : premier champion du monde turbo en 1983 avec BMW

Ce furent les minutes les plus dramatiques de ma carrière d'attaché de presse BMW Motorsport. Condamné à l'inaction, je me suis retrouvé dans le box entre les mécaniciens de Brabham et j'ai assisté à l'abandon successif des autres favoris de Nelson Piquet pour le titre - et à son propre destin qui semblait soudain le frapper.

En fait, tout était déjà clair : on était le 15 octobre 1983, heure locale de Kyalami (Afrique du Sud), 15 heures. La finale du championnat du monde de Formule 1.

Alain Prost avec Renault, René Arnoux avec Ferrari, Nelson Piquet avec Brabham-BMW étaient encore en lice pour le titre. Pour la première fois dans les 33 ans d'histoire des Grands Prix, il y aurait un champion du monde turbo.

Alors que Renault utilisait déjà le moteur suralimenté depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne de 1977 et Ferrari depuis la saison 1981, le moteur BMW était le plus jeune parmi les moteurs favoris.

De plus, contrairement à ses deux concurrents à six cylindres, il s'agissait d'un quatre cylindres dont le bloc moteur était volontiers considéré comme un bloc déjà utilisé, quasiment "bien usé".



Prost était arrivé en Afrique du Sud avec 57 points et donc un léger avantage sur Piquet (55). Même en cas d'échec de Prost, Arnoux aurait dû gagner pour devenir champion du monde.



Le drame est donc au rendez-vous lorsque la meute se précipite dans la chaleur torride de Kyalami.



Après quelques tours, l'image est claire : Piquet, comme s'il s'agissait de la chose la plus naturelle du monde, s'échappe de tous les autres et surtout de ses adversaires.



Personne n'a la moindre chance face au Brésilien parfaitement réglé, à sa Brabham brillamment équilibrée et à son quatre cylindres aussi magnifique que tonitruant. Seul son coéquipier Riccardo Patrese parvient à le suivre, mais avec un écart de plus en plus grand.



Au 9e tour, Arnoux arrête sa Ferrari avec une panne de moteur, au 35e tour, Prost rentre au stand avec sa Renault pour cause de problème technique.



En fait, comme nous l'avons dit au début, tout est déjà clair. Piquet mène la course de manière si souveraine que l'on ne remarque pas à quel point le moteur BMW est soudain malsain. Et que ses temps ralentissent de manière spectaculaire.



Au fur et à mesure que la course avance, on s'étonne que la voiture de tête, la numéro 5, passe à nouveau tour après tour au départ et à l'arrivée, malgré le bruit effrayant de l'échappement.



Piquet à la fin ? Fin du rêve ? Tout est perdu dans une position si prometteuse ?



Mais ensuite, les temps du Brésilien intelligent se stabilisent à nouveau. Il laisse tranquillement passer son coéquipier, puis Andrea de Cesaris dans l'Alfa Romeo, et termine sa course à la troisième place avec le plus grand naturel.



Avec la "roue à vapeur" (pour régler la pression de suralimentation) tournée en arrière jusqu'à la butée et en sachant que cette place lui offrirait le succès si difficilement acquis, le championnat du monde, le premier championnat du monde turbo.





Un succès durement acquis

Cette sténographie rappelle pourquoi le succès a été si durement acquis : Paul Rosche, le génial pape des moteurs de course de BMW, avait dès le début des années 1970 un moteur de Formule 2 très chaud dans le feu, qui lui a permis de remporter six titres européens.



Ce concentré de puissance, dérivé du moteur quatre cylindres BMW de série, a également servi de base à la première BMW 320 d'usine suralimentée de 1,4 litre, avec laquelle l'Autrichien Markus Höttinger a fait sensation dans le championnat allemand de course automobile.



Dans les ateliers de BMW Motorsport GmbH, on murmurait doucement, très doucement, au sujet de notre moteur de Formule 1 potentiel, jusqu'à ce que l'on finisse par dire que quiconque s'aventurait un tant soit peu sur ce terrain serait expulsé sans ménagement.



Alors que Jochen Neerpasch, le directeur de course de BMW de l'époque, était prêt à passer chez Talbot avec le moteur à moitié développé, Rosche et Dieter Stappert, le successeur de Neerpasch, ont tellement changé d'avis que le moteur est d'abord resté chez BMW. D'innombrables, longues et difficiles discussions ont finalement abouti à l'entreprise du moteur de Formule 1 de BMW.



Les centaines d'heures passées au banc d'essai, les premiers résultats d'essai utiles et pleins d'espoir, les échecs cuisants et les courses difficiles qui suivirent pourraient faire l'objet d'un livre à part entière. Ce qui reste, c'est ceci : Premier départ le 23 janvier 1982 en Afrique du Sud, première victoire le 23 juin 1982 au Canada, puis champion du monde de Formule 1 le 15 octobre 1983, toujours en Afrique du Sud.



Il n'aura fallu que 630 jours au petit moteur BMW pour passer du statut de débutant à celui de champion du monde !





Le chemin vers le titre

Si nous analysons le parcours de Nelson Piquet et celui du moteur BMW jusqu'au championnat du monde 1983, nous pouvons lire ceci : victoire au Brésil, panne à Long Beach, deuxième au Castellet, panne à Imola, deuxième en France, à Monte-Carlo et en Angleterre, quatrième en Belgique et à Détroit, panne à Montréal, Hockenheim et Zandvoort, troisième en Autriche, puis deux victoires supérieures à Monza et Brands Hatch ainsi que la troisième place décrite à Kyalami.



Abstraction faite de la tragédie de certaines causes d'abandon du pilote Brabham-BMW, telles qu'une prise d'air bouchée, un papillon des gaz bloqué, un câble d'accélérateur cassé ou une bousculade d'Alain Prost, on peut retenir que la course a été un succès : Jusqu'à la fin de la saison, les prétendants au titre Arnoux (Ferrari), Prost (Renault) et Piquet étaient presque à égalité au plus haut niveau. Les trois stars, les voitures de course et les moteurs se sont révélés largement égaux.



Mais à partir de Zandvoort, on ne pouvait plus ignorer que Nelson prenait un peu le pas sur les autres protagonistes. Dans les dunes hollandaises, il n'a certes pas encore pu faire valoir sa supériorité malgré la pole position, car - comme nous l'avons suggéré - Prost voyait son salut dans le fait de descendre son adversaire. Mais ensuite : des victoires incontestées en Italie et en Angleterre, le titre pour Piquet et la victoire pour Patrese en Afrique du Sud.



Que s'était-il passé ?



Paul Rosche se souvenait : "Notre problème était ce que l'on appelle le cliquetis à haute vitesse. Comme Ferrari et Renault, nous avions compris que nous pouvions gagner en puissance grâce au carburant. Comme eux, nous avons d'abord expérimenté l'injection d'eau, mais nous avons rapidement atteint les limites de cette solution".



L'enchaînement des pensées était le suivant : pas de cliquetis à haute vitesse = plus de pression de suralimentation = plus de puissance. Les techniciens de BMW se sont donc mis à la recherche d'un carburant dont l'indice d'octane était inférieur de très peu, mais sûrement, à la limite supérieure fixée par le règlement.



Ils ont réussi à concevoir un tel carburant, sans plomb d'ailleurs, en collaboration avec des spécialistes dans ce domaine. L'examen officiel de l'essence après une protestation formelle a confirmé sans aucun doute que BMW avait bien respecté la limite.



Le tour de force ingénieux avec lequel ils avaient exploré les possibilités du règlement en matière de carburant de manière aussi intransigeante que leurs collègues dans les secteurs de la technique des châssis et des moteurs devint la dernière pièce de la mosaïque du premier championnat du monde de Formule 1.



De 1982 à 1987, le quatre cylindres bavarois a été utilisé dans 91 Grands Prix au total, aux côtés de Brabham chez Arrows, ATS et Benetton. On compte 15 pole positions et neuf victoires - la première au GP du Canada 1982 (Piquet), la dernière au GP du Mexique 1986 (Berger), avant que Ralf Schumacher ne renoue avec ses anciens succès à Imola en 2001 au volant de sa Williams-BMW et ne marque la première victoire d'une nouvelle ère de BMW Formule 1.



Mais c'est encore une autre histoire.