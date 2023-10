Nelson Piquet: primo campione del mondo turbo con la BMW nel 1983

Sono stati i minuti più drammatici della mia carriera di addetto stampa di BMW Motorsport. Condannato all'inattività, mi trovavo tra i meccanici Brabham ai box e assistevo al ritiro, uno dopo l'altro, dei favoriti al titolo di Nelson Piquet e a come la stessa sorte sembrasse improvvisamente toccare a lui.

In realtà, tutto era già chiaro: era il 15 ottobre 1983, ora locale di Kyalami (Sudafrica), 15.00. L'ultima prova del Campionato mondiale di Formula 1.

I candidati al titolo erano Alain Prost con la Renault, René Arnoux con la Ferrari, Nelson Piquet con la Brabham-BMW. Per la prima volta negli allora 33 anni di storia dei Gran Premi, ci sarebbe stato un campione del mondo turbo.

Mentre Renault correva con il motore turbo dal Gran Premio di Gran Bretagna del 1977 e Ferrari dalla stagione 1981, il motore BMW era il più giovane tra i motori favoriti.

Inoltre, a differenza dei due concorrenti a sei cilindri, si trattava di un quattro cilindri; come cuore del motore si prendeva volentieri un blocco già usato, quasi "ben appeso".



Prost era arrivato in Sudafrica con 57 punti e quindi con un leggero vantaggio su Piquet (55). Anche se Prost avesse perso, Arnoux avrebbe dovuto vincere per diventare campione del mondo.



Il dramma era quindi garantito quando il gruppo si precipitò nel caldo torrido di Kyalami.



Dopo pochi giri, il quadro era chiaro: Piquet, come se fosse la cosa più naturale del mondo, stava superando tutti gli altri, soprattutto i suoi avversari.



Nessuno aveva la minima possibilità di contrastare il brasiliano perfettamente a punto, la sua Brabham brillantemente bilanciata e il motore a quattro cilindri che marciava magnificamente come suonava. L'unico che può seguirlo, anche se con un divario di rispetto sempre più ampio, è il suo compagno di squadra Riccardo Patrese.



Al 9° giro Arnoux è costretto a ritirare la sua Ferrari per un guasto al motore e al 35° giro Prost è costretto a ritirarsi dai box per un guasto tecnico alla sua Renault.



In realtà, come detto all'inizio, tutto era già chiaro. Piquet guidava in modo così sicuro che all'inizio non si accorse di quanto il motore BMW suonasse improvvisamente malsano. E che i suoi tempi sono diventati drammaticamente più bassi.



Man mano che la gara procede, ci si stupisce del fatto che la numero 5 di testa, nonostante il temibile sferragliamento degli scarichi, si avvicini giro dopo giro alla partenza e all'arrivo.



Piquet alla fine? Il sogno è finito? Tutto finito in una posizione così promettente?



Ma poi i tempi dell'intelligente brasiliano si stabilizzano di nuovo. Con calma lascia che il suo compagno di squadra lo superi e poi Andrea de Cesaris con l'Alfa Romeo e termina la gara al terzo posto con estrema facilità.



Con la "rotella del vapore" (per la regolazione della pressione di sovralimentazione) tutta indietro e con la consapevolezza che questo piazzamento gli avrebbe regalato il successo che si era faticosamente guadagnato, il campionato del mondo, il primo campionato del mondo turbo.





Un successo duramente guadagnato

Paul Rosche, l'ingegnoso padrino dei motori da corsa BMW, fin dall'inizio degli anni Settanta aveva una patata bollente sotto forma di motore di Formula 2 da due litri, con cui vinse sei titoli di campione europeo.



Il pacchetto di potenza derivato dal motore BMW a quattro cilindri di serie costituì anche la base per la prima BMW 320 di fabbrica da 1,4 litri turbocompressa, con la quale l'austriaco Markus Höttinger fece scalpore nel campionato tedesco di corse.



In silenzio, molto in silenzio, nelle officine di BMW Motorsport GmbH si mormorava del nostro potenziale motore di Formula 1, finché alla fine fu detto che chiunque avesse anche solo lontanamente affrontato l'argomento sarebbe stato cacciato.



Mentre era stato deciso che Jochen Neerpasch, all'epoca capo delle corse BMW, sarebbe passato alla Talbot con il motore sviluppato a metà, Rosche e Dieter Stappert, il successore di Neerpasch, hanno piegato la questione a tal punto che il motore è rimasto alla BMW per il momento. Interminabili, lunghe e dure discussioni portarono infine alla decisione di avviare il progetto di un motore BMW di Formula 1.



Le centinaia di ore passate sul banco di prova, i primi risultati speranzosi dei test, le amare battute d'arresto e le difficili gare che seguirono riempirebbero un libro a sé. Ciò che rimane è questo: Prima partenza il 23 gennaio 1982 in Sudafrica, prima vittoria il 23 giugno 1982 in Canada, poi di nuovo campione del mondo di Formula Uno in Sudafrica il 15 ottobre 1983.



Ci sono voluti solo 630 giorni perché il piccolo motore BMW passasse da principiante a campione del mondo!





La strada verso il titolo

Se analizziamo il percorso di Nelson Piquet e del motore BMW verso il campionato del mondo 1983, si legge: vittoria in Brasile, ritiro a Long Beach, secondo posto a Le Castellet, ritiro a Imola, secondo posto in Francia, a Monte Carlo e in Inghilterra, quarto posto in Belgio e a Detroit, ritiro a Montreal, Hockenheim e Zandvoort, terzo posto in Austria, poi due vittorie di livello superiore a Monza e Brands Hatch e il descritto terzo posto a Kyalami.



Al di là della tragedia dei singoli ritiri dei piloti Brabham-BMW, come una presa d'aria bloccata, una valvola a farfalla bloccata, un cavo dell'acceleratore rotto o uno scontro con Alain Prost, una cosa è certa: Fino alla fine della stagione, gli aspiranti al titolo Arnoux (Ferrari), Prost (Renault) e Piquet erano quasi alla pari al massimo livello. Le tre stelle, le auto da corsa e i motori si sono dimostrati in gran parte uguali.



Da Zandvoort in poi, però, non si poteva non notare che Nelson si stava staccando dagli altri protagonisti. Sulle dune olandesi, nonostante la pole position, non riuscì ancora a dimostrare la sua superiorità, perché - come indicato - Prost vide la sua salvezza nell'abbattere il rivale. Ma poi: vittorie incontrastate in Italia e in Inghilterra, vittoria del titolo per Piquet e vittoria di Patrese in Sudafrica.



Cosa era successo?



Paul Rosche ha ricordato: "Il nostro problema era quello che chiamavamo ringing ad alta velocità. Come la Ferrari e la Renault, ci eravamo resi conto che potevamo in qualche modo ottenere una potenza extra dal carburante. Come loro, abbiamo prima sperimentato l'iniezione d'acqua, ma abbiamo rapidamente raggiunto i limiti".



La catena di pensiero era: nessun ringing ad alta velocità uguale maggiore pressione di sovralimentazione uguale maggiore potenza. I tecnici BMW si sono quindi messi alla ricerca di un carburante che non superasse il limite massimo di ottani previsto dalle normative, ma che lo facesse in modo sicuro.



Insieme a specialisti del settore, riuscirono a progettare un carburante di questo tipo, che tra l'altro era senza piombo. L'esame ufficiale del carburante, dopo una protesta formale, ha confermato senza ombra di dubbio che BMW aveva percepito il limite con estrema precisione e lo aveva rispettato.



L'ingegnoso colpo di genio con cui la BMW aveva esplorato le possibilità del regolamento in materia di carburante senza compromessi, proprio come i suoi colleghi nei settori della tecnologia dei telai e dei motori, divenne l'ultimo tassello del mosaico del primo campionato del mondo turbo di Formula 1.



Il quattro cilindri bavarese è stato utilizzato in un totale di 91 Gran Premi dal 1982 al 1987, al fianco di Brabham in Arrows, ATS e Benetton. Quindici pole position e nove vittorie: la prima al GP del Canada nel 1982 (Piquet), l'ultima al GP del Messico nel 1986 (Berger), prima che Ralf Schumacher continuasse i vecchi successi a Imola 2001 con la Williams-BMW e segnasse la prima vittoria di una nuova era BMW di Formula 1. Ma questa è un'altra storia.



