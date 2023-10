Nelson Piquet: primeiro campeão do mundo de turbo com a BMW em 1983

Foram os minutos mais dramáticos da minha carreira como assessor de imprensa da BMW Motorsport. Condenado à inatividade, fiquei entre os mecânicos da Brabham nas boxes e vi os companheiros de Nelson Piquet, favoritos ao título, retirarem-se um após o outro - e como o mesmo destino parecia, de repente, ter-lhe acontecido a ele.

Na verdade, tudo já estava claro: era 15 de outubro de 1983, hora local de Kyalami (África do Sul), 15:00 horas. A última ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

Os candidatos ao título eram Alain Prost com a Renault, René Arnoux com a Ferrari, Nelson Piquet com a Brabham-BMW. Pela primeira vez, nos 33 anos de história dos Grandes Prémios, haveria um campeão do mundo turbo.

Enquanto a Renault corria com o motor turbo desde o Grande Prémio da Grã-Bretanha de 1977 e a Ferrari desde a temporada de 1981, o motor BMW era o mais jovem entre os motores favoritos.

Além disso, ao contrário dos dois concorrentes com seis cilindros, era um quatro cilindros; como seu núcleo, o bloco do motor foi de bom grado tomado como um já usado, quase "bem pendurado".



Prost chegou à África do Sul com 57 pontos e, portanto, com uma ligeira vantagem sobre Piquet (55). Mesmo que Prost tivesse perdido, Arnoux teria de ganhar para se tornar campeão do mundo.



Assim, o drama estava garantido quando o pelotão se precipitou para o calor abrasador de Kyalami.



Após apenas algumas voltas, a imagem era clara: Piquet, como se fosse a coisa mais natural do mundo, estava a ultrapassar todos os outros, especialmente os seus rivais.



Ninguém tinha a mínima hipótese contra o brasileiro perfeitamente afinado, o seu Brabham brilhantemente equilibrado e o motor de quatro cilindros que marchava tão magnificamente como soava. O único que pode segui-lo, embora com uma diferença de respeito cada vez maior, é o seu companheiro de equipa Riccardo Patrese.



Na volta 9, Arnoux teve de abandonar o seu Ferrari com uma falha de motor e, na volta 35, Prost teve de abandonar as boxes com um defeito técnico no seu Renault.



Na verdade, como mencionado no início, tudo já estava claro. Piquet conduzia com tanta confiança que, no início, não se apercebeu de como o motor BMW parecia pouco saudável. E que os seus tempos se tornaram dramaticamente mais lentos.



À medida que a corrida avança, ficamos surpreendidos com o facto de o líder número 5, apesar do seu temível barulho de escape, passar volta após volta no início e no fim.



Piquet no final? O sonho acabou? Tudo perdido numa posição tão promissora?



Mas os tempos do esperto brasileiro voltaram a estabilizar-se. Com calma, deixa que o seu companheiro de equipa o ultrapasse e depois Andrea de Cesaris no Alfa Romeo e termina a corrida em terceiro lugar com a maior das facilidades.



Com a "roda de vapor" (para regular a pressão de sobrealimentação) virada para trás e com a certeza de que este lugar lhe daria o sucesso que tinha conquistado com tanto esforço, o campeonato do mundo, o primeiro campeonato do mundo turbo.





Um sucesso duramente conquistado

Paul Rosche, o engenhoso padrinho dos motores de competição da BMW, tinha desde o início dos anos 70 uma batata quente sob a forma de um motor de dois litros para a Fórmula 2, que viria a conquistar seis títulos do Campeonato Europeu.



O pacote de potência derivado do motor BMW de quatro cilindros padrão também serviu de base para o primeiro BMW 320 de 1,4 litros turboalimentado de fábrica, com o qual o austríaco Markus Höttinger causou sensação no Campeonato Alemão de Corridas.



Silenciosamente, muito silenciosamente, houve murmúrios nas oficinas da BMW Motorsport GmbH sobre o nosso potencial motor de Fórmula 1, até que finalmente foi dito que qualquer um que sequer remotamente perseguisse o assunto seria expulso.



Enquanto Jochen Neerpasch, o chefe de corridas da BMW na altura, estava decidido a mudar para a Talbot com o motor semi-desenvolvido, Rosche e Dieter Stappert, o sucessor de Neerpasch, levaram o assunto tão longe que o motor permaneceu na BMW por enquanto. Discussões intermináveis, longas e duras levaram finalmente à decisão de iniciar o projeto de um motor BMW de Fórmula 1.



As muitas centenas de horas no banco de ensaios, os esperançosos primeiros resultados de testes utilizáveis, os amargos reveses e as difíceis corridas que se seguiram dariam um livro só para eles. O que resta é isto: Primeira largada em 23 de janeiro de 1982 na África do Sul, primeira vitória em 23 de junho de 1982 no Canadá, depois campeão mundial de Fórmula 1 novamente na África do Sul em 15 de outubro de 1983.



Foram necessários apenas 630 dias para que o pequeno motor BMW passasse de principiante a campeão do mundo!





O caminho para o título

Se analisarmos o percurso de Nelson Piquet e do motor BMW para o campeonato do mundo de 1983, este é o seguinte: vitória no Brasil, abandono em Long Beach, segundo em Le Castellet, abandono em Imola, segundo em França, Monte Carlo e Inglaterra, quarto na Bélgica e em Detroit, abandono em Montreal, Hockenheim e Zandvoort, terceiro na Áustria, depois duas vitórias superiores em Monza e Brands Hatch, bem como o descrito terceiro lugar em Kyalami.



Para além da tragédia dos abandonos individuais do piloto da Brabham-BMW, como uma entrada de ar bloqueada, uma válvula do acelerador presa, um cabo do acelerador partido ou um empurrão de Alain Prost, uma coisa é certa: Até ao final da época, os aspirantes ao título Arnoux (Ferrari), Prost (Renault) e Piquet eram praticamente iguais ao mais alto nível. As três estrelas, os carros de corrida e os motores provaram ser bastante iguais.



A partir de Zandvoort, no entanto, é impossível ignorar o facto de Nelson se estar a afastar dos outros protagonistas. Nas dunas holandesas, ainda não conseguiu mostrar a sua superioridade apesar da pole position, porque - como indicado - Prost viu a sua salvação no abate do seu rival. Mas depois: vitórias incontestadas em Itália e Inglaterra, título para Piquet e vitória de Patrese na África do Sul.



O que é que aconteceu?



Paul Rosche recordou: "O nosso problema era aquilo a que chamávamos de "high-speed ringing". Tal como a Ferrari e a Renault, tínhamos percebido que podíamos, de alguma forma, ganhar potência extra com o combustível. Tal como eles, começámos por experimentar a injeção de água, mas rapidamente atingimos os limites."



A cadeia de pensamento era: sem anel de alta velocidade é igual a maior pressão de impulso é igual a maior potência. Assim, os técnicos da BMW decidiram encontrar um combustível que ficasse aquém do limite superior de octanas especificado pelos regulamentos, mas que o fizesse em segurança.



Em conjunto com especialistas neste domínio, conseguiram conceber esse combustível, que, aliás, não tinha chumbo. O exame oficial do combustível após um protesto formal confirmou, sem margem para dúvidas, que a BMW tinha sentido o limite com muita exatidão e que o tinha cumprido.



O engenhoso golpe de mestre com que exploraram as possibilidades dos regulamentos no que diz respeito ao combustível, de forma tão intransigente como os seus colegas nos sectores da tecnologia de chassis e de motores, tornou-se a peça final no mosaico do primeiro campeonato do mundo turbo da Fórmula 1.



O quatro cilindros da Baviera foi utilizado num total de 91 Grandes Prémios de 1982 a 1987, juntamente com a Brabham na Arrows, ATS e Benetton. Quinze pole positions e nove vitórias estão nos livros - a primeira no GP do Canadá em 1982 (Piquet), a última no GP do México em 1986 (Berger), antes de Ralf Schumacher continuar os velhos sucessos em Imola 2001 na Williams-BMW e marcar a primeira vitória de uma nova era da BMW na Fórmula 1.



Mas isso é outra história.