GP du Qatar sous la chaleur : la FIA est en partie responsable

L'Américain Logan Sargant est sorti de sa Williams en titubant, incapable de poursuivre le GP du Qatar sous la chaleur. Esteban Ocon a vomi pendant la course. George Russell a cru qu'il allait perdre connaissance. Lance Stroll s'est plaint de troubles de la vision.

Le vainqueur et champion du monde Max Verstappen a déclaré à l'issue du Grand Prix du Qatar : "C'était l'une des pires courses que j'ai jamais vécues. Cette chaleur ! Cette humidité ! C'était vraiment limite".

Les gardiens du règlement de la Fédération internationale du sport automobile (FIA) n'ont pas manqué de remarquer à quel point les pilotes GP étaient épuisés après la course de championnat du monde sur le Losail International Circuit.

Dans un communiqué, la FIA déclare : "Nous avons constaté avec inquiétude les effets de la chaleur et de l'humidité sur le bien-être des pilotes. Bien qu'il s'agisse d'athlètes d'élite, il ne devrait pas y avoir de conditions qui mettent en danger la santé des sportifs".

"La FIA a entamé une analyse approfondie de la situation au Qatar afin de pouvoir faire des recommandations à l'avenir pour des conditions météorologiques aussi extrêmes. La prochaine réunion de la commission médicale sera consacrée à ce sujet".



Pourtant, le problème au Qatar était fait maison et en partie prévisible pour deux raisons.



Premièrement, la course a été programmée au début du mois d'octobre. Tout le monde sait qu'il peut alors faire très chaud et humide au Qatar. Il incombe à Formula One Management (FOM) de concevoir un calendrier de GP plus judicieux, qui sera ensuite approuvé par la FIA. Après tout, personne ne voudrait organiser un Grand Prix en Belgique début décembre.



Le deuxième problème a été plus difficile à identifier. Les nouvelles bordures du circuit international de Losail ont provoqué des dommages microscopiques sur les pneus Pirelli en raison des contraintes à haute fréquence. L'entreprise milanaise a donc donné des consignes pour le Grand Prix - les pilotes ne doivent pas parcourir plus de 18 tours avec un seul train de pneus.



Cela a conduit à trois, voire quatre arrêts en course et à un rythme plus serré que lors des autres manches du championnat du monde, car les segments plus courts ont supprimé la gestion habituelle des pneus. Max Verstappen confirme : "C'était 57 tours à la vitesse de la qualification".





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5