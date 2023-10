GP del Qatar: parte della colpa è della FIA

L'americano Logan Sargant è uscito barcollando dalla sua Williams, impossibilitato a continuare il GP del Qatar. Esteban Ocon ha vomitato durante la gara. George Russell ha pensato di perdere conoscenza. Lance Stroll ha lamentato problemi alla vista.

Il vincitore e campione del mondo Max Verstappen ha dichiarato dopo il Gran Premio del Qatar: "È stata una delle peggiori gare che abbia mai vissuto. Questo caldo! Quell'umidità! È stato davvero al limite".

I responsabili del regolamento dell'organo di governo mondiale dello sport automobilistico, la FIA, non hanno mancato di notare quanto fossero esausti i piloti del GP dopo la gara del campionato del mondo sul circuito internazionale di Losail.

In un comunicato, la FIA ha dichiarato: "Ci ha preoccupato l'effetto che il caldo e l'umidità hanno avuto sul benessere dei piloti. Sebbene si tratti di atleti d'élite, non dovrebbero esistere condizioni che mettano in pericolo la salute degli atleti".

"La FIA ha avviato un'analisi approfondita della situazione in Qatar, al fine di formulare raccomandazioni per condizioni climatiche così estreme in futuro. La questione sarà affrontata nella prossima riunione della commissione medica".



Tuttavia, il problema in Qatar è stato fatto in casa e in parte prevedibile per due motivi.



In primo luogo, la gara era programmata per l'inizio di ottobre. Tutti sanno che in Qatar può fare molto caldo e umido. Spetta alla Formula One Management (FOM) proporre un calendario dei GP più ragionevole, che sarà poi approvato dalla FIA. Dopo tutto, nessuno programmerebbe un Gran Premio in Belgio all'inizio di dicembre.



Il secondo problema è stato più difficile da individuare. I nuovi cordoli del Circuito Internazionale di Losail hanno causato danni microscopici agli pneumatici Pirelli a causa di sollecitazioni ad alta frequenza. L'azienda milanese ha quindi stabilito che per il Gran Premio i piloti non devono percorrere più di 18 giri con un solo treno di pneumatici.



Questo ha portato a tre, a volte quattro soste in gara e a un ritmo più serrato rispetto ad altre gare del Campionato del Mondo, perché la consueta gestione degli pneumatici è stata omessa a causa dei segmenti più brevi. Max Verstappen conferma: "Sono stati 57 giri al ritmo delle qualifiche".





GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5