GP do Qatar: parte da culpa é da FIA

O americano Logan Sargant saiu cambaleante do seu Williams, incapaz de continuar o GP de aquecimento no Qatar. Esteban Ocon vomitou durante a corrida. George Russell pensou que estava a perder a consciência. Lance Stroll queixou-se de problemas de visão.

O vencedor e campeão mundial Max Verstappen disse após o Grande Prémio do Qatar: "Esta foi uma das piores corridas que já experimentei. Este calor! Aquela humidade! Foi mesmo no limite".

Os responsáveis pela regulamentação do organismo que rege o desporto automóvel a nível mundial, a FIA, não deixaram de notar a exaustão dos pilotos do GP após a ronda do Campeonato do Mundo no Circuito Internacional de Losail.

Em comunicado, a FIA declarou: "Ficámos preocupados ao ver o efeito que o calor e a humidade tiveram no bem-estar dos pilotos. Embora se trate de atletas de elite, não deve haver condições que ponham em perigo a saúde dos atletas".

"A FIA iniciou uma análise exaustiva da situação no Qatar, a fim de fazer recomendações para condições climatéricas tão extremas no futuro. O assunto será abordado na próxima reunião da comissão médica".



No entanto, o problema no Qatar foi criado em casa e parcialmente previsível por duas razões.



Primeiro, a corrida estava marcada para o início de outubro. Toda a gente sabe que o calor e a humidade no Qatar podem ser muito elevados nessa altura. Cabe à Formula One Management (FOM) apresentar um calendário de GP mais sensato, que será depois aprovado pela FIA. Afinal de contas, ninguém marcaria um Grande Prémio na Bélgica no início de dezembro.



O segundo problema foi mais difícil de identificar. As novas curvas do Circuito Internacional de Losail causaram danos microscópicos aos pneus Pirelli devido a tensões de alta frequência. A empresa sediada em Milão estipulou, por isso, para o Grande Prémio, que os pilotos não poderiam fazer mais de 18 voltas com um só jogo de pneus.



Isto levou a três, por vezes quatro paragens na corrida e a um ritmo mais apertado do que noutras corridas do Campeonato do Mundo, porque a gestão habitual dos pneus foi omitida devido aos segmentos mais curtos. Max Verstappen confirma: "Foram 57 voltas ao ritmo de qualificação".





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5