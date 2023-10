Pirelli & la FIA confirment : Nouveau contrat jusqu'à fin 2027

Depuis début 2011, l'entreprise traditionnelle milanaise Pirelli est le fournisseur exclusif de la Formule 1, succédant ainsi à l'entreprise japonaise Bridgestone. Le règlement de la Formule 1 stipule que lorsqu'un contrat arrive à échéance, comme celui avec Pirelli fin 2024, la FIA doit lancer une nouvelle procédure de candidature l'année précédente. C'est ce qui s'est passé à partir de mars 2023.

Marco Tronchetti Provera (75), CEO de Pirelli de 1992 à 2023, avait déclaré à plusieurs reprises que les Italiens souhaitaient rester le fournisseur exclusif de la F1. C'est désormais chose faite : Pirelli et la Fédération internationale de sport automobile confirment que Pirelli restera fournisseur exclusif jusqu'à fin 2027, avec une option pour 2028.

Cet accord sera pour l'instant le dernier de Pirelli dans la catégorie reine, au plus tard fin 2028, après 18 années consécutives. Les Milanais estiment avoir atteint tous leurs objectifs.

Le nouvel accord comprend également l'équipement des séries Formule 3 et Formule 2, la publicité le long des circuits et le sponsoring de certains Grands Prix (en 2023, il s'agira de Montréal et Monza).

Plusieurs raisons ont poussé la FIA à favoriser Pirelli au détriment de son concurrent Bridgestone : une nouvelle dimension de pneu pourrait être introduite dans le cadre de 2026 (les négociations sont encore en cours), Bridgestone aurait donc dû développer les rouleaux utilisés aujourd'hui pour 2025, puis peut-être des rouleaux complètement différents pour 2026.



Un programme d'essais d'un nouveau manufacturier aurait pu entraîner un déséquilibre dans le peloton : Quelles équipes devraient développer avec les Japonais, lesquelles ne le devraient pas ?



Pirelli a en outre plus d'expérience dans la gestion des pneus non chauffés, les couvertures chauffantes devant disparaître à partir de 2025.



Marco Tronchetti Provera : "Nous sommes très heureux de faire partie de la Formule 1 en pleine croissance. La catégorie reine reste notre meilleur laboratoire d'essai pour les pneus du futur".



Stefano Domenicali, CEO de la Formule 1 : "Depuis le retour de Pirelli en 2011, ils ont prouvé qu'ils étaient un partenaire précieux de la Formule 1".



Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA : "Nous remercions Pirelli pour son soutien continu, au-delà de la Formule 1. En termes de savoir-faire technique et de recherche d'une plus grande durabilité, vous êtes le partenaire idéal".





Les fabricants de pneus en Formule 1

La Formule 1 a été dominée pendant des années par Goodyear, mais Pirelli se rapproche. Les records du groupe américain Goodyear sont jusqu'à présent inégalés : de 1959 à 1998, 368 victoires ont été remportées sur 494 départs (les Américains étaient les fournisseurs exclusifs de 113 courses).



La première victoire a été remportée par les dirigeants de l'entreprise à Akron (Ohio) en 1965 au Mexique (Richie Ginther sur Honda), et la dernière a été remportée par Michael Schumacher sur Ferrari à Monza en 1998. Goodyear compte 24 titres de champion du monde des pilotes et 26 trophées des constructeurs.



Pirelli (1950-1958, 1981-1986, 1989-1991 et depuis début 2011) compte 297 victoires en 456 départs, de Silverstone 1950 (la première course du championnat du monde de Formule 1) au Qatar 2023. 18 pilotes ont été sacrés champions du monde avec Pirelli, 12 écuries ont remporté la coupe des constructeurs avec les Milanais.



En comparaison, les données des autres fabricants font pâle figure. Au total, outre Goodyear et Pirelli, seules huit entreprises de pneumatiques ont été actives dans le championnat du monde de Formule 1 :



Bridgestone : 1976/1977 ainsi que 1997-2010, 175 victoires en 244 courses.



Michelin : 1977-1984 et 2001-2006, 102 victoires en 215 courses.



Dunlop : 1950-1970 et 1976/1977, 83 victoires en 175 courses



Firestone : 1950-1975, 49 victoires en 121 courses



Continental : 1954-1958, 10 victoires en 13 courses



Englebert : 1950-1958, 8 victoires en 61 courses



Avon : 1954-1958 et 1981/1982, pas de victoires en 29 courses