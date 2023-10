Pirelli e FIA confermano: Nuovo contratto fino alla fine del 2027

Dall'inizio del 2011, la tradizionale azienda milanese Pirelli è il fornitore unico della Formula 1, come successore della giapponese Bridgestone. Il regolamento della Formula 1 prevede che quando il contratto con Pirelli scade alla fine del 2024, la FIA deve avviare una nuova procedura di richiesta nell'anno precedente. Ciò è avvenuto a partire dal marzo 2023.

Marco Tronchetti Provera (75), amministratore delegato di Pirelli dal 1992 al 2023, aveva dichiarato più volte che gli italiani volevano rimanere il fornitore unico della F1. Ora l'accordo è completo: Pirelli e la Federazione Mondiale dell'Automobile confermano che Pirelli rimarrà il fornitore unico fino alla fine del 2027, con un'opzione per il 2028.

Per il momento, questo accordo sarà l'ultimo di Pirelli nella classe regina, al più tardi entro la fine del 2028, dopo 18 anni di fila. I milanesi ritengono di aver raggiunto tutti i loro obiettivi.

Il nuovo accordo comprende anche attrezzature per le serie di Formula 3 e Formula 2, oltre alla pubblicità lungo i circuiti e alla sponsorizzazione di alcuni Gran Premi (nel 2023 saranno Montreal e Monza).

La FIA ha favorito Pirelli e sfavorito il concorrente Bridgestone per diversi motivi: nel 2026 potrebbe essere introdotta una nuova dimensione di pneumatico (ancora in fase di negoziazione), per cui Bridgestone avrebbe dovuto sviluppare i rulli utilizzati oggi per il 2025 e poi forse quelli completamente diversi per il 2026.



Un programma di test da parte di un nuovo produttore avrebbe potuto portare a uno squilibrio sul campo: Quali squadre dovrebbero sviluppare con i giapponesi e quali no?



Pirelli ha anche una maggiore esperienza nella gestione degli pneumatici non riscaldati; le termocoperte scompariranno a partire dal 2025.



Marco Tronchetti Provera: "Siamo molto felici di continuare a far parte della Formula 1, che sta crescendo. La classe regina rimane il nostro miglior laboratorio di prova per i pneumatici del futuro".



Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1: "Da quando Pirelli è tornata nel 2011, ha dimostrato di essere un partner prezioso per la Formula 1".



Mohammed Ben Sulayem, capo della FIA: "Ringraziamo Pirelli per il suo continuo supporto, al di là della Formula 1. Sono il partner giusto in termini di pneumatici per il futuro". È il partner giusto in termini di competenza tecnica e di impegno per una maggiore sostenibilità".





I produttori di pneumatici in Formula 1

La Formula 1 è stata dominata per anni da Goodyear, ma Pirelli si sta avvicinando. I record del gruppo statunitense Goodyear sono ineguagliabili: dal 1959 al 1998 sono state ottenute 368 vittorie in 494 partenze (in 113 gare gli americani sono stati l'unico fornitore).



I boss dell'azienda di Akron (Ohio) si sono rallegrati per la prima vittoria in Messico nel 1965 (Richie Ginther su Honda), l'ultima vittoria finora è stata conquistata da Michael Schumacher su Ferrari a Monza nel 1998. Goodyear ha vinto 24 titoli mondiali piloti e 26 trofei costruttori.



Pirelli (1950-1958, 1981-1986, 1989-1991 e dall'inizio del 2011) ha 297 vittorie in 456 partenze, da Silverstone 1950 (la prima di tutte le gare del campionato mondiale di Formula 1) al Qatar 2023. 18 piloti sono diventati campioni del mondo con Pirelli, 12 scuderie hanno vinto la Coppa Costruttori con l'azienda milanese.



I dati degli altri produttori impallidiscono al confronto. In totale, oltre a Goodyear e Pirelli, solo otto aziende produttrici di pneumatici hanno partecipato al Campionato del Mondo di Formula 1:



Bridgestone: 1976/1977 e 1997-2010, 175 vittorie in 244 gare.



Michelin: 1977-1984 e 2001-2006, 102 vittorie in 215 gare.



Dunlop: 1950-1970 e 1976/1977, 83 vittorie in 175 gare



Firestone: 1950-1975, 49 vittorie in 121 gare



Continental: 1954-1958, 10 vittorie in 13 gare



Englebert: 1950-1958, 8 vittorie in 61 gare



Avon: 1954-1958 e 1981/1982, nessuna vittoria in 29 gare