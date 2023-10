A Pirelli e a FIA confirmam: Novo contrato até ao final de 2027

Desde 2011, o fabricante italiano de pneus Pirelli é o único fornecedor da Fórmula 1 e o contrato correspondente foi agora prolongado antes do previsto até ao final de 2027, com uma opção para a época do GP de 2028.

Desde o início de 2011, a tradicional empresa milanesa Pirelli é o único fornecedor da Fórmula 1, sucedendo à empresa japonesa Bridgestone. Os regulamentos da Fórmula 1 estipulam que, quando um contrato com a Pirelli expira no final de 2024, a FIA deve iniciar um novo procedimento de candidatura no ano anterior. Foi o que aconteceu a partir de março de 2023.

Marco Tronchetti Provera (75), Diretor-Geral da Pirelli de 1992 a 2023, tinha declarado várias vezes que os italianos queriam continuar a ser o único fornecedor da F1. A Pirelli e a Federação Mundial do Automóvel confirmam que a Pirelli continuará a ser o único fornecedor até ao final de 2027, com uma opção para 2028.

Para já, este acordo será o último da Pirelli na categoria rainha, o mais tardar no final de 2028, após 18 anos consecutivos. Os milaneses acreditam que atingiram todos os seus objectivos.

O novo acordo inclui também equipamento para as séries de Fórmula 3 e Fórmula 2, bem como publicidade ao longo dos circuitos e o patrocínio do título de alguns Grandes Prémios (em 2023 serão Montreal e Monza).

Foram várias as razões que levaram a FIA a favorecer a Pirelli e a desfavorecer a concorrente Bridgestone: uma nova dimensão de pneu poderia ser introduzida em 2026 (esta questão ainda está a ser negociada), pelo que a Bridgestone teria de desenvolver os rolos utilizados atualmente para 2025 e, depois, talvez completamente diferentes para 2026.



Um programa de testes de um novo fabricante poderia levar a um desequilíbrio no terreno: Quais as equipas que devem desenvolver com os japoneses e quais as que não devem?



A Pirelli também tem mais experiência em lidar com pneus não aquecidos; os cobertores aquecidos deverão desaparecer a partir de 2025.



Marco Tronchetti Provera: "Estamos muito satisfeitos por continuar a fazer parte da crescente Fórmula 1. A categoria rainha continua a ser o nosso melhor laboratório de testes para os pneus do futuro."



Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1: "Desde o regresso da Pirelli em 2011, provaram ser um parceiro valioso para a Fórmula 1."



Mohammed Ben Sulayem, diretor da FIA: "Agradecemos à Pirelli o seu apoio contínuo, para além da Fórmula 1. Eles são o parceiro certo em termos de conhecimento técnico e de busca por maior sustentabilidade."





Os fabricantes de pneus na Fórmula 1

A Fórmula 1 tem sido dominada pela Goodyear durante anos, mas a Pirelli está a aproximar-se. Os registos do grupo americano Goodyear são inigualáveis: de 1959 a 1998, foram alcançadas 368 vitórias em 494 partidas (em 113 corridas os americanos foram o único fornecedor).



Os patrões da empresa em Akron (Ohio) ficaram satisfeitos com a primeira vitória no México em 1965 (Richie Ginther num Honda), a última vitória até agora foi obtida por Michael Schumacher num Ferrari em Monza em 1998. A Goodyear conquistou 24 títulos do campeonato do mundo de pilotos e 26 troféus de construtores.



A Pirelli (1950-1958, 1981-1986, 1989-1991 e desde o início de 2011) conta com 297 vitórias em 456 partidas, desde Silverstone 1950 (a primeira de todas as corridas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1) até ao Qatar 2023. 18 pilotos tornaram-se campeões do mundo com a Pirelli e 12 equipas de corrida ganharam a Taça dos Construtores com a empresa milanesa.



Os dados dos outros fabricantes são insignificantes em comparação. No total, para além da Goodyear e da Pirelli, apenas oito empresas de pneus estiveram activas no Campeonato do Mundo de Fórmula 1:



Bridgestone: 1976/1977 e 1997-2010, 175 vitórias em 244 corridas.



Michelin: 1977-1984 e 2001-2006, 102 vitórias em 215 corridas



Dunlop: 1950-1970 e 1976/1977, 83 vitórias em 175 corridas



Firestone: 1950-1975, 49 vitórias em 121 corridas



Continental: 1954-1958, 10 vitórias em 13 corridas



Englebert: 1950-1958, 8 vitórias em 61 corridas



Avon: 1954-1958 e 1981/1982, nenhuma vitória em 29 corridas