Críticas de Ferrari a Fernando Alonso: "Un poco peliagudas".

El domingo por la noche, tras el Gran Premio de Qatar, la estrella de Aston Martin Fernando Alonso tuvo que acudir a los comisarios de carrera. A los guardianes del reglamento de la FIA no les había gustado la forma en que el español se salió de la pista en la carrera y luego volvió a ella de forma bastante imprudente, directamente en la trayectoria del piloto de Ferrari Charles Leclerc, que tuvo que desviarse en un instante, esto en la vuelta 33.

Los comisarios de carrera lo dejaron finalmente en una advertencia, pero, por supuesto, la escena fue tema de discusión en la rueda de prensa con el jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, tras el GP de calor.

El francés piensa: "Si hubiera ocurrido al revés, con Charles conduciendo hacia Fernando, habríamos oído muchas cosas por la radio. Cómo su vida había estado en peligro y todo eso".

"Honestamente, pensé que la maniobra de Fernando fue un poco extraña, la forma en que salió disparado hacia la pista, aparentemente de la nada, pero no es mi opinión la que cuenta".

En términos de velocidad, el Ferrari de Leclerc fue el mejor en esta ocasión, terminando diez segundos por delante de Alonso, 5º. Leclerc dijo de la acción de Alonso: "Estaba al límite, pero no creo que Fernando me viera venir en absoluto en esa situación. Probablemente no fue la mejor manera de volver a la pista, pero desde luego no era su intención crear una situación peligrosa."





GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 hrs

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 segundos

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono



Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5