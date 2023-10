Le critiche della Ferrari a Fernando Alonso: "Un po' pelose".

La stella dell'Aston Martin Fernando Alonso è stato ammonito dopo il Gran Premio del Qatar: per essere rientrato in pista in modo imprudente dopo una scivolata. Questo ha scatenato le critiche del boss della Ferrari Fred Vasseur.

Domenica sera, dopo il Gran Premio del Qatar, la stella dell'Aston Martin Fernando Alonso ha dovuto rivolgersi ai commissari di gara. I controllori del regolamento della FIA non hanno gradito il modo in cui lo spagnolo è uscito di pista durante la gara e poi è rientrato in pista in modo piuttosto spericolato, direttamente sulla traiettoria del pilota della Ferrari Charles Leclerc, che ha dovuto sterzare in un lampo, questo al 33° giro.

Alla fine i commissari di gara hanno lasciato perdere l'avvertimento, ma naturalmente la scena è stata oggetto di discussione nel giro dei media con il boss del team Ferrari Fred Vasseur dopo il GP di riscaldamento.

Il francese pensa: "Se fosse successo il contrario, con Charles che guidava sulla traiettoria di Fernando, avremmo sentito molto alla radio. Come la sua vita fosse stata in pericolo e tutto il resto".

"Onestamente, ho pensato che la manovra di Fernando fosse un po' azzardata, per il modo in cui è rientrato in pista apparentemente dal nulla, ma non è il mio giudizio che conta".

In termini di velocità, Leclerc sulla Ferrari è stato il migliore questa volta, finendo con ben dieci secondi di vantaggio su Alonso, quinto. Leclerc ha commentato l'azione di Alonso: "Era al limite, ma non credo che Fernando mi abbia visto arrivare in quella situazione. Probabilmente non era il modo migliore per rientrare in pista, ma di certo non era sua intenzione creare una situazione pericolosa".





GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 ore

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro



Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5