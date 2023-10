Críticas da Ferrari a Fernando Alonso: "Um pouco cabeludas".

Fernando Alonso, estrela da Aston Martin, foi advertido após o Grande Prémio do Qatar: por regressar à pista de forma imprudente após uma derrapagem. Isto desencadeou críticas por parte do chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur.

No domingo à noite, após o Grande Prémio do Qatar, Fernando Alonso, estrela da Aston Martin, teve de se apresentar aos comissários de pista. Os responsáveis pelas regras da FIA não gostaram da forma como o espanhol saiu da pista durante a corrida e depois regressou à pista de forma imprudente, diretamente no caminho do piloto da Ferrari Charles Leclerc, que teve de se desviar num instante, isto na volta 33.

Os comissários da corrida acabaram por deixar tudo como uma advertência, mas é claro que a cena foi um tema de discussão na ronda dos media com o chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, após o GP de aquecimento.

O francês pensa: "Se tivesse acontecido ao contrário, com Charles a ir na direção de Fernando, teríamos ouvido muito na rádio. Como a vida dele estava em perigo e tudo isso".

"Honestamente, achei que a manobra de Fernando foi um pouco complicada, a forma como ele volta para a pista aparentemente do nada, mas não é o meu julgamento que conta."

Em termos de velocidade bruta, Leclerc na Ferrari foi o melhor homem desta vez, terminando com uma boa vantagem de dez segundos sobre Alonso em 5º. Leclerc disse sobre a ação de Alonso: "Estava no limite, mas acho que o Fernando não me viu a chegar naquela situação. Provavelmente não foi a melhor maneira de voltar para a pista, mas certamente não foi sua intenção criar uma situação perigosa."





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 hrs

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência



Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5