McLaren : 500 podiums, oublier Jenson Button !



Par Mathias Brunner - Traduction automatique de Allemand

LAT

McLaren, la deuxième plus ancienne écurie de GP et la deuxième plus titrée après Ferrari, a fêté ses 500e et 501e places sur le podium au Qatar, avec un beau tableau à la clé. Malheureusement, Jenson Button a été oublié à cette occasion.

