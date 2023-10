McLaren: 500 podi, Jenson Button dimenticato!

Due piloti McLaren sul podio dopo il Gran Premio del Qatar, ovvero i podi 500 e 501 per la tradizionale scuderia inglese. Oscar Piastri è arrivato secondo nel Gran Premio sul Circuito Internazionale di Losail, Lando Norris terzo.

La scuderia, fondata 60 anni fa dalla leggenda delle corse Bruce McLaren, ha celebrato questo risultato con un dipinto che raffigura tutti gli inseguitori del podio McLaren. O meglio, dovrebbero essere raffigurati.

Infatti, poco dopo il post con cui la McLaren ha voluto festeggiare un po' se stessa, il campione di Formula Uno Jenson Button, un po' offeso, si è espresso in questo modo: "I miei 26 podi ovviamente non contano per voi, quindi credo che siate scesi a soli 475".

Ma Button non è l'unico pilota mancante, perché anche Jochen Mass (otto volte sul podio per la McLaren) o Stefan Johansson (cinque volte) o il campione del mondo Keke Rosberg (solo una volta, ma un campione) sono stati omessi dal quadro. Sono invece presenti Pedro de la Rosa (un podio), Heikki Kovalainen (3) o Martin Brundle (2).



Anche numerosi utenti di X (ex Twitter) sono intervenuti, rivolgendo domande alla McLaren come:



"Dov'è Jenson?"



"Come potete dimenticare Jenson?".



"Non c'è qualcosa che manca qui?".



"Dov'è il pilota con 26 podi?".



"Perché dimenticate il pilota che ha vinto la migliore gara del decennio in Canada nel 2011?".



Forse anche per la McLaren, quindi ecco un breve elenco...





Piloti McLaren sul podio

Fernando Alonso: 12

Michael Andretti: 1

Gerhard Berger: 18

Martin Brundle: 2

Jenson Button: 26

David Coulthard: 51

Pedro de la Rosa: 1

Mark Donohue: 1

Emerson Fittipaldi: 13

Mike Hailwood: 1

Mika Häkkinen: 51

Lewis Hamilton: 49

Denny Hulme: 21

James Hunt: 14

Jacky Ickx: 1

Stefan Johansson: 5

Hekki Kovalainen: 3

Niki Lauda: 15

Kevin Magnussen: 1

Jochen Mass: 8

Bruce McLaren: 7

Juan Pablo Montoya: 7

Lando Norris: 11

Oscar Piastri: 2

Alain Prost: 63

Kimi Raikkonen: 36

Peter Revson: 8

Daniel Ricciardo: 1

Keke Rosberg: 1

Carlos Sainz: 2

Ayrton Senna: 55

John Watson: 13

Alex Wurz: 1





GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro



Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5