McLaren: 500 pódios, Jenson Button esquecido!

A McLaren, a segunda mais antiga e a segunda equipa de corridas de GP com mais sucesso a seguir à Ferrari, celebrou os pódios 500 e 501 no Qatar, com uma bela pintura. Infelizmente, Jenson Button foi esquecido.

Dois pilotos da McLaren no pódio após o Grande Prémio do Qatar, ou seja, os pódios 500 e 501 para a tradicional equipa inglesa. Oscar Piastri terminou em segundo lugar no Grande Prémio no Circuito Internacional de Losail e Lando Norris em terceiro.

A equipa, fundada há 60 anos pela lenda do automobilismo Bruce McLaren, comemorou o feito com um quadro que retrata todos os perseguidores do pódio da McLaren. Ou melhor - deveriam ser retratados.

Porque pouco depois de um post da McLaren para se celebrar um pouco, o campeão de Fórmula 1 Jenson Button, ligeiramente ofendido, falou assim: "Os meus 26 pódios obviamente não contam para vocês, por isso acho que estão reduzidos a apenas 475".

Mas Button não é o único piloto em falta, porque Jochen Mass (oito vezes no pódio pela McLaren) ou Stefan Johansson (cinco vezes) ou o campeão do mundo Keke Rosberg (apenas uma vez, mas um campeão) também foram omitidos da lista. Em vez disso, vêem-se Pedro de la Rosa (um lugar no pódio), Heikki Kovalainen (3) ou Martin Brundle (2).



Vários utilizadores do X (antigo Twitter) também se manifestaram, com perguntas à McLaren como:



"Onde está Jenson?"



"Como é que se podem esquecer do Jenson?"



"Não está a faltar nada aqui?"



"Onde está o piloto com 26 pódios?"



"Porque é que se estão a esquecer do piloto que ganhou a melhor corrida da década no Canadá em 2011?"



Talvez também para a McLaren, por isso aqui vai uma pequena lista ...





Pilotos da McLaren no pódio

Fernando Alonso: 12

Michael Andretti: 1

Gerhard Berger: 18

Martin Brundle: 2

Jenson Button: 26

David Coulthard: 51

Pedro de la Rosa: 1

Mark Donohue: 1

Emerson Fittipaldi: 13

Mike Hailwood: 1

Mika Häkkinen: 51

Lewis Hamilton: 49

Denny Hulme: 21

James Hunt: 14

Jacky Ickx: 1

Stefan Johansson: 5

Hekki Kovalainen: 3

Niki Lauda: 15

Kevin Magnussen: 1

Jochen Mass: 8

Bruce McLaren: 7

Juan Pablo Montoya: 7

Lando Norris: 11

Oscar Piastri: 2

Alain Prost: 63

Kimi Raikkonen: 36

Peter Revson: 8

Daniel Ricciardo: 1

Keke Rosberg: 1

Carlos Sainz: 2

Ayrton Senna: 55

John Watson: 13

Alex Wurz: 1





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência



Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5