Esteban Ocon: "Primero tendrán que matarme".

El Gran Premio de Qatar, con su enorme calor y su elevada humedad, llevó a muchos pilotos de Fórmula 1 al límite de sus capacidades: el piloto de Williams Logan Sargeant metió su coche de carreras en boxes antes de tiempo, se le doblaron las piernas al salir y el estadounidense tuvo que ser sostenido por su equipo. Está acostumbrado al clima caluroso y húmedo de Florida.

El piloto alpino Esteban Ocon se sintió mal después de 15 vueltas, incluso vomitó en su casco. "Pero nunca se me habría ocurrido abandonar", dijo el ganador del GP de Hungría 2022, que acabó séptimo en Qatar. "Antes tendrían que matarme".

Ocon se ha abierto camino desde unos orígenes muy humildes hasta convertirse en piloto de grandes premios, y no ha olvidado sus raíces. "Mis padres vendieron nuestra sencilla casa para financiar mi karting, vivimos en una autocaravana durante años".

"Entre medias las cosas no iban bien con mi carrera, hubo momentos en el automovilismo en los que no sabía si tendría coche para la siguiente temporada. Pensé seriamente en trabajar en McDonald's".



"Se lo debo todo a mi familia, siempre creyeron en mí, se lo jugaron todo por mí. Sólo por eso nunca abandonaría una carrera, por muy mal que me sintiera".



"Qatar fue un infierno. Nunca antes en un Gran Premio había seguido abriendo la visera en la recta porque sentía que no podía respirar. Quité la mano del volante entre medias para dirigir de alguna manera el flujo de aire hacia el casco. No funcionó muy bien".



"Era extraño: cuanto más rápido respiraba, más sentía que no recibía suficiente oxígeno. Pero ni por un momento se me pasó por la cabeza que iba a pinchar el coche. Tendrías que matarme primero".



"De todos modos, tuve que vomitar durante dos vueltas, y eso fue ya en las vueltas 15 y 16. Pensé: ¡maldita sea, tengo que aguantar de algún modo más de 40 vueltas aquí!".



"Lo que pasó en Qatar realmente me dejó alucinado, literalmente. Porque incluso en un GP de Singapur, que muchos pilotos piensan que es la prueba del Campeonato del Mundo más dura de todas, pude hacer fácilmente dos distancias de GP. La única forma en la que puedo explicar los problemas de Qatar es que el calor estaba de alguna forma parado y no podíamos sacarlo del cockpit. Me sentí muy aliviado al ver la bandera a cuadros".



En el edificio del equipo Alpine, Ocon se tumbó a lo largo para dejar que su cuerpo bajara en la sala climatizada. A esto escribió en la X: "Pero bueno, ¡séptimo puesto!".





GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono



Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5